日圓貶值︱日媒爆港人遙距買樓 「日本製造」產品增加

日圓匯價在近月接連破底，日本傳媒報道部份在當地的外國人，購入不同電子產品，又透露有來自香港的女子，未到場看過實物就購入北海道的全棟建築。同時，亦有不少的企業將生產線搬回日本，令「Made in Japan」產品回歸。

在日圓持續貶值，日本傳媒拍到有外國人在東京街頭購買大大小小的商品，包括玩具以及科技產品。有美國的旅客表示，因為覺得比較美國便宜。以日本的iPhone為例，日本的iPhone 13價格已成為全世界最便宜。

除了科技產品之外，物業成為另一個吸引的商品。有地產經紀透露，有來自香港的女性買家，透過遙距連線觀看過物業的影像，以及事前拍下的相片，就着經紀處理好合約的內容，該名女子之後就前往日本，購入在札幌市的一個公寓。經紀指，該業主表示希望在日圓貶值之際，提早作出投資而購入物業。當中在東京以及大阪的兩個大都市圈，約2,000萬日圓（約116.45萬港元）的物業不斷被賣出。有經紀又指出，不少客人持數億甚至數十億日圓，購入用地興建酒店或民宿，以準備疫情後的旅客回歸。

日本生產成本因此下降

另外，亦有日本企業將生產線遷回日本。有日本的衣履集團，由3年前超過一半產品在海外生產，至現在有七成在日本生產。有企業的負責人指出，雖然以成本計日本的工資仍然較高，不過連同運輸成本等的原材料費在內，在日圓貶值之下，生產成本變得相對較低。而且在搬回日本國內生產，在技術的傳授以及品質管理上都較好。同時亦可以按照銷售情況，調整在工廠的生產。