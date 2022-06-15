日圓貶值｜日本iPhone13成全球最平　部分機款更比巴西平一半

日圓持續下跌，除了令購買日本貨品變得便宜之外，連iPhone也成為全球34個販賣國家及地區中，最便宜的一個地方。根據日本的科技網站調查發現，日本的iPhone 13（128GB）、iPhone 13 Pro Max（1TB）與iPhone SE3（64GB），在計算各地匯率後，成為全球最便宜的地方。

日本一個科技網站，以本月的日本iPhone 13官方賣價作出計算。其中iPhone 13（128GB）售價為9.88萬日圓（約5,740.06港元）、iPhone 13 Pro Max（1TB）售價為19.48萬日圓（約11,317.46港元）而iPhone SE3（64GB）則為5.78萬日圓（約3,358.84港元）。而同樣的3個機種，巴西的售價亦是最高，當中iPhone 13 Pro Max（1TB）更高達14,972巴西雷亞爾（約22,954.64港元），比日本貴一倍。至於香港的官方價格，iPhone 13（128GB）為6,799港元、Pro Max（1TB）為13,599港元而SE3（64GB）為3,699港元

巴西售價貴一倍

在有關的調查指，香港的價格是僅次於日本，而之後是泰國、南韓、馬來西亞、台灣以及其他亞洲地區及國家。至於美國的價格，iPhone 13排第13，而Pro Max則第4，而SE3排第3。至於西歐的歐元區價格則相約。而調查指，除日本以外的國家及地區，iPhone 13平均價約為7,933.31港元、Pro Max約為14,933.18港元以及SE約為4,105.77港元。

報道就指出，由於可以比起在自己地方買得更便宜的官方產品，相信會有更多外國人購買來自日本的產品。