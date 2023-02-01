日地下男偶像猥褻未成年少女被捕　高額追星活動惹關注

日本傳媒報道，兩名被捕的地下男子偶像分別是22歲的本田孝一朗以及25歲的田邊稜彌，他們被指在2021年至2022年間，在東京的酒店以及新宿歌舞伎町的食肆內，向兩名當時分別15及17歲的少女粉絲作出猥褻行為。其中本田以「伊織」的藝名，作為地下偶像團「時雨」的成員，而田邊就以「翼」的藝名成為地下偶像團「蒼天」的成員。

日本警方在周二（1月31日）以涉嫌猥褻未成年人，拘捕兩名日本地下男子偶像團成員。而是據報他們所屬團體的追星活動，竟有高達300萬日圓（約18.1萬港元）的活動，令人擔心粉絲為追星可能從事危險或不法活動。

報道指，兩名受害少女都對兩名地下偶像抱有愛慕之意，並且不惜花費大量金錢參與稱為「推活」的追星活動。其中15歲的少女為了得到與田邊的合照機會，就花費了300萬日圓以儲夠足夠積分。而被本田所害的少女，亦為了本田在其工作的咖啡廳花費50萬日圓（約3萬港元）購買高級香檳。

有少女不惜借錢參與活動

所謂的「推活」其實就是對支持的偶像團成員的支持活動，當中如好像是購買偶像周邊或為偶像購買廣告等都是其中之一。而傳媒調查有關「推活」在年輕人的受歡迎程度，有女高中生表示，認識不少的人都有參與，甚至有認識的人為了有關活動而借錢參與以爭取偶像的認同。有女學生又表示，有朋友不單把家中的金錢拿來獻上，甚至有女生為了獲得金錢參與「爸爸活」，與陌生男人食飯以及進一步行為。女生指，朋友沉迷程度令她即使勸說也沒法阻止。

日本警視廳表示，收到很多的家長查詢，指未成年的子女為這些男子地下偶像付出大量金錢。警視廳指，在2021年的投訴有15宗，然而去年就已超過50宗，增加達3倍。