日女偕母遊菲律賓遇害　姨媽認去年已策劃謀財害命

日前一對來自日本的母女，在菲律賓奎松省被發現死亡的案件，菲律賓警方稱死者Motegi Mai的母親的姐姐，已承認在去年已策劃與丈夫一同犯案，目的是看上他們的財產。

被殺害的Motegi Mai是日本全日空的職員，而其母本身是菲律賓人。她們二人的遺體在上周四（14日）被發現埋在其菲律賓親戚的後院。菲律賓警察表示，當局已隨即拘留Motegi Mai母親的姐姐，並指疑犯及後承認，在去年12月已經與丈夫策劃事件。當地媒體指，受害人的姨母在周日表示，Motegi Mai是被刺死，而Motegi Mai的母親則是用鈍器毆打致死。