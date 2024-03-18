日女偕母遊菲律賓遇害　姨媽認去年已策劃謀財害命

日前一對來自日本的母女，在菲律賓奎松省被發現死亡的案件，菲律賓警方稱死者Motegi Mai的母親的姐姐，已承認在去年已策劃與丈夫一同犯案，目的是看上他們的財產。
被殺害的Motegi Mai是日本全日空的職員，而其母本身是菲律賓人。她們二人的遺體在上周四（14日）被發現埋在其菲律賓親戚的後院。菲律賓警察表示，當局已隨即拘留Motegi Mai母親的姐姐，並指疑犯及後承認，在去年12月已經與丈夫策劃事件。當地媒體指，受害人的姨母在周日表示，Motegi Mai是被刺死，而Motegi Mai的母親則是用鈍器毆打致死。
報道指，Motegi Mai在上月中休假與母親到菲律賓，並入住姨母與丈夫的家。二人直至上月21日失蹤，姨母的丈夫曾指送了二人坐巴士到馬尼拉，然而之後在附近一條河發現屬於死者的行李，並在當中發現染有血跡的床單及枕頭等。其後姨母終承認，指他們是在Motegi Mai兩母女在睡覺時襲擊，同案包括其丈夫及丈夫的友人共4人。據報Motegi Mai的母親打算在菲律賓買房，因此帶上了約1,300萬日圓（約68.14萬港元）的現金，警方就指有關的現金懷疑已被偷走，而當局亦在尋求姨母的丈夫。