日女星「吸入性肺炎」過世　經紀公司證實：已舉行葬禮

記者彭巧蓁／綜合報導

日本資深女星久我美子的經紀公司14日公布了她去世的消息，令許多影迷不捨。據經紀公司聲明表示，「本公司所屬的演員久我美子因吸入性肺炎於2020年6月9日去世，享耆壽93歲。」

久我美子於1931年1月21日出生於東京。父親是前侯爵、上議院議員，母親熱愛電影和戲劇，在這樣的環境中長大，讓她從小就對電影抱有極大的興趣。1946年，久我美子還在唸女子學院課程時就通過了第一屆東寶新人甄選會，隔年，她從學校退學，以電影《四個愛情故事》出道。1948年，她因在黑澤明的《醉天使》中飾演一名患有肺結核的水手服女孩而受到關注。1961年，久我美子與特攝片男星平田昭彦結婚；1970年代開始活躍於電視、戲劇和舞台劇，以其貴族般的優雅演技和出色顏值為人所知。1989年，她繼承已故丈夫的遺願，在電影《哥吉拉vs碧奧蘭蒂》中飾演女性官房長官。