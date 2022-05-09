日女聞柔順劑聞到頭痛疲倦 須辭工搬屋 關注組促政府限制帶香氣產品銷售

不少洗衣粉和柔順劑等家居清潔用品，以及洗髮、護髮、止汗劑等個人護理產品含有人工香料，其散發的香氣可能導致部分人不適，嚴重者甚至不能工作或上學。日本有「受害者」成立關注組織，促請政府限制銷售帶香氣的產品。

日本《經濟新聞》報道，日本消費者聯盟等組織共同成立的「消除香害聯絡會」於2019至2020年進行的調查顯示，有7,000人表示因產品香氣引起身體不適，近9成人稱與柔順劑有關。此外，止汗劑和護髮用品等包含人工香料的產品，會令部分人覺得頭痛、心悸、疲勞、喉嚨痛或肌肉痛，部分人因而不能上班或上學。

「受害者」有苦自己知

報道指，滋賀縣一名38歲女子搬進新居不久，因為嗅到鄰居洗衣服的香氣，開始感到頭痛和疲倦，到專科醫院求診，被診斷為患上由微量化學物質引起不適的「化學物質過敏症」。她入住新屋不足一年就要搬家，身體不適令她被迫辭掉瑜伽教練的工作，人際關係亦受影響，因為很多人喜歡柔順劑等的香味，不明白她為何如此抗拒。滋賀縣另一名66歲婦人亦因受不了人工香味而懊惱，幸好同事們理解她，但她也不能外出和購物。

一些「香料公害」的受害人及其支持者去年7月成立關注組織，至今有460名會員，來自北海道、大阪、茨城和香川等地。發起人指，因為嗅到產品香味而身體不適，往往會被其他人認為純屬個人敏感而忽視其禍害，他們希望社會關注這其實是商品安全問題。關注組要求政府對銷售柔順劑等產品實施限制，但當局回應指問題未查明，對限制銷售持慎重態度。

有生產商表示，正就旗下產品成分的安全性搜集資料，以確認對人體的安全程度。