日女諧星拍攝跑馬拉松疑被當眾胸襲　網民怒促捉人(有片)

日本女諧星安子(やす子)今年擔任日本電視台慈善節目《24小時電視》招牌單元「100公里馬拉松」的跑手，並成功募得逾4億日圓(約2,170萬港元)的善款。然而在她抵達終點前，一名中年男子竟當眾疑似伸手「襲胸」得逞，讓觀眾相當憤怒，直呼必須將男子逮捕，並狠批電視台沒有保護好嘉賓。

日本電視台一年一度的慈善節目《24小時電視》於8月31日至9月1日播放，受到珊珊颱風影響，電視台將本來的馬拉松路線，移至日產體育館舉行，安子繞著400公尺的路線跑了75圈後，於周日(1日)早上從體育館跑到終點的東京兩國國技館。電視台直播片段顯示，安子跑步時，一名站在路旁的中年男子突然笑著伸出手觸碰安子的胸部，伴跑的工作人員察覺後，立刻伸手阻擋，安子當刻露出錯愕的表情，但沒有放慢腳步，繼續向終點進發。