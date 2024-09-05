日女諧星拍攝跑馬拉松疑被當眾胸襲　網民怒促捉人(有片)

日本女諧星安子(やす子)今年擔任日本電視台慈善節目《24小時電視》招牌單元「100公里馬拉松」的跑手，並成功募得逾4億日圓(約2,170萬港元)的善款。然而在她抵達終點前，一名中年男子竟當眾疑似伸手「襲胸」得逞，讓觀眾相當憤怒，直呼必須將男子逮捕，並狠批電視台沒有保護好嘉賓。
日本電視台一年一度的慈善節目《24小時電視》於8月31日至9月1日播放，受到珊珊颱風影響，電視台將本來的馬拉松路線，移至日產體育館舉行，安子繞著400公尺的路線跑了75圈後，於周日(1日)早上從體育館跑到終點的東京兩國國技館。電視台直播片段顯示，安子跑步時，一名站在路旁的中年男子突然笑著伸出手觸碰安子的胸部，伴跑的工作人員察覺後，立刻伸手阻擋，安子當刻露出錯愕的表情，但沒有放慢腳步，繼續向終點進發。
網民：日本電視台放任性騷擾犯不管？
由於男子的舉動全被攝影機拍下，畫面立刻在社交平台瘋傳，引發熱烈討論。許多網民怒轟「警察快點逮捕他」、「這是犯罪吧？」、「日本電視台放任性騷擾犯不管？」、「現場的保安是做甚麼？」、「希望當地的居民認出這個男人」。但也有網友緩頰，懷疑男子本來打算跟安子擊掌，是不小心碰觸到胸部，但有網民指「當時沒有人擊掌，我認為沒有任何理由去擊掌」。
やす子さんの胸を触ったおじさん！— メーにゃ🐑🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍リハビリ/理学療法/作業療法/言語聴覚 (@111meenya) September 2, 2024
哺乳瓶🍼［ミルク入り］持ってるの
おぞましい pic.twitter.com/00PaP9NovD