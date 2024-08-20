日婦失蹤10年　同一屋簷下兒子打掃驚見母親已變白骨

日本一間清潔公司早前受一名20多歲男屋主委託打掃屋子，結果清潔到一半，竟發現一具人骨，嚇得慌忙報警，原來這具骸骨是屋主失蹤10年的母親，連屋主都嚇傻直呼，沒想到母親竟然一直都在家裡。

綜合報道，清潔公司「スッキリンお片付けチャンネル」在YouTube上周六(17日)分享一段影片，指接到兵庫縣一名20多歲男顧客委託，原以為只是普通的打掃像垃圾堆的住家，當清潔工人準備清理第3間房時，發現房內相當雜亂，堆滿了食物垃圾、報紙、衣服等，幾乎寸步難行，更可怕的是，竟然發現一條人骨，清潔工人大吃一驚：「我真的很害怕」，他嚇得後退了一步，一時不知所措。清潔工人說，還以為是模型，但發現人骨周圍，竟還有脂肪溶解的痕跡，嚇得起身離開現場，邊走邊喊「哦天，這很危險」，工人隨即通知屋主及報警處理。