日媒指中國擴建簽證中心　憂短期難恢復免簽

在國際社會已經從疫情後回復，中國與日本間的人民交流至今仍未回復至疫情狀況。其中一個原因是中國仍未批准團體到日本旅遊以及日本人訪中國仍需要取得簽證。日本媒體今日（28日）更報道，在東京的日本簽證中心在擴建，相信短期內難恢復免簽證入境。

日本媒體派員到位於東京的中國簽證中心進行調查。有申請前往中國簽證的申請人表示：「很麻煩，也很困難，希望可能簡化程序。」在疫情之前，日本人前往中國獲得15日的免簽證待遇，然而有關的免簽證條件在疫情期間中止。而新加坡以及汶萊前往中國的免簽證在早前亦已經重新恢復後，日媒指目前仍未回復免簽就只餘下日本。