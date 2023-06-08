日媒指獲得中國在日海外警署證據　聲稱由前解放軍代表

日本雜誌《文藝春秋》表示，獲得一位調查報道的獨立記者安田峰俊投稿。在報道中刊出一張圖片，安田指相片是在2017年6月16日，東京都內一個「日本南通同鄉會」成立典禮的圖片，在該同鄉會建立的同時，亦設立「南通市海內外警僑聯動服務中心 日本分中心」並由一個暫以假名「許劍」代替的男子就任為「所長」。從安田提供的相片指，除了有關「許劍」的男子之外，還有時任南通市黨委書記陸志鵬及中國大使館的一位參事。

日本媒體今日（8日）報道，指獲得中國在日本設立海外警局的證據。有關的報道指，一名前解放軍成員作為海外警局的負責人，並在成立的儀式中，有江蘇省政府人員出席。

傳負責人回國為藥業國企工作

報道指，那位假名「許劍」的男子，年約40多歲，過去曾當過解放軍，並任職多年，報道又指有消息稱許劍仍保留着軍籍。安田表示，從一位認識「許劍」的日本東北居住的華人透露，「許劍」已回到中國為一間國營的藥品公司工作，並在日本的福岡市設有住所。指「許劍」在日本居住時，不時與南通市的公安局聯絡，希望換取功績加入共產黨。

安田的報道指，「許劍」除了出席有關活動，在2017年8月亦出席在中國駐福岡使館內的一個活動，擔任一個中日交流團體的副理事。報道指，組織擁有一個包括舊帝國大學在內，日本九州所有大學內的約1萬名留學生資料，並從中找出優秀的人才加入共產黨，以及建立一個擁有尖端科技人才的名單。安田指，日本的情報單位亦表示，在福岡領事館的監督下，他們亦對在九州居住的中國人及留學生的言行作調查，以判斷那些人有反體制傾向及作出報告。

安田指，有取得「許劍」本人的電話，並希望取得他的回應，然而「許劍」在電話上着安田向有關組織聯絡之後，就再沒法與「許劍」本人聯繫，而他在福岡成立的團體，就只向安田表示「不知道」了事。