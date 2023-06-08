日媒指獲得中國在日海外警署證據　聲稱由前解放軍代表

日本媒體今日（8日）報道，指獲得中國在日本設立海外警局的證據。有關的報道指，一名前解放軍成員作為海外警局的負責人，並在成立的儀式中，有江蘇省政府人員出席。
日本雜誌《文藝春秋》表示，獲得一位調查報道的獨立記者安田峰俊投稿。在報道中刊出一張圖片，安田指相片是在2017年6月16日，東京都內一個「日本南通同鄉會」成立典禮的圖片，在該同鄉會建立的同時，亦設立「南通市海內外警僑聯動服務中心 日本分中心」並由一個暫以假名「許劍」代替的男子就任為「所長」。從安田提供的相片指，除了有關「許劍」的男子之外，還有時任南通市黨委書記陸志鵬及中國大使館的一位參事。
傳負責人回國為藥業國企工作
報道指，那位假名「許劍」的男子，年約40多歲，過去曾當過解放軍，並任職多年，報道又指有消息稱許劍仍保留着軍籍。安田表示，從一位認識「許劍」的日本東北居住的華人透露，「許劍」已回到中國為一間國營的藥品公司工作，並在日本的福岡市設有住所。指「許劍」在日本居住時，不時與南通市的公安局聯絡，希望換取功績加入共產黨。
安田的報道指，「許劍」除了出席有關活動，在2017年8月亦出席在中國駐福岡使館內的一個活動，擔任一個中日交流團體的副理事。報道指，組織擁有一個包括舊帝國大學在內，日本九州所有大學內的約1萬名留學生資料，並從中找出優秀的人才加入共產黨，以及建立一個擁有尖端科技人才的名單。安田指，日本的情報單位亦表示，在福岡領事館的監督下，他們亦對在九州居住的中國人及留學生的言行作調查，以判斷那些人有反體制傾向及作出報告。
安田指，有取得「許劍」本人的電話，並希望取得他的回應，然而「許劍」在電話上着安田向有關組織聯絡之後，就再沒法與「許劍」本人聯繫，而他在福岡成立的團體，就只向安田表示「不知道」了事。
【寄稿】中国「秘密警察」日本での設立と活動の証拠写真を入手 https://t.co/nzSzX58zRJ…— 安田峰俊『北関東「移民」アンダーグラウンド』好評発売中 (@YSD0118) June 8, 2023
『文藝春秋』巻頭スクープ。本気で深刻な事態。安田は中国南通市公安局が日本国内に拠点を設置した任命式の写真を入手、中国大使館員の同席を確認。日本に対する明確な主権侵害が裏付けられた。… pic.twitter.com/l0PD2iKzpO