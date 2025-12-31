日媒指過去2年約7000中國公司　以經營簽證下限移居日本

日本媒體今日（31日）報道，截至今年11月為止，在過去2年就有約7,000間以中國的地址登記的日本公司，以公司起始資金500萬日圓申請在日本成立，正是日本「經營管理簽證」的最低資金條件，估計這些人都是以此方式移居日本。

日本《產經新聞》的調查指，在過去2年全日本有44,224間以500萬日圓為起始資金成立的公司，當中約7,000間的公司代表人都報住在中國國內。而根據日本的「經營管理簽證」要求，外國人在日本註冊成立一間500萬日圓起始資金的公司就會獲得居留資格，有關的條件直至10月才調高，以及採取更嚴格的審查。報道估計，許多中國人可能在註冊資本要求寬鬆的時期，已取得在日本的居留權。而雖然仍有很多500萬日圓公司是由日本人創立的，但當中仍存在一些可能是為外國人簽證而成立，並且缺乏實質生意內容的公司。