日媒指過去2年約7000中國公司　以經營簽證下限移居日本

日本媒體今日（31日）報道，截至今年11月為止，在過去2年就有約7,000間以中國的地址登記的日本公司，以公司起始資金500萬日圓申請在日本成立，正是日本「經營管理簽證」的最低資金條件，估計這些人都是以此方式移居日本。
日本《產經新聞》的調查指，在過去2年全日本有44,224間以500萬日圓為起始資金成立的公司，當中約7,000間的公司代表人都報住在中國國內。而根據日本的「經營管理簽證」要求，外國人在日本註冊成立一間500萬日圓起始資金的公司就會獲得居留資格，有關的條件直至10月才調高，以及採取更嚴格的審查。報道估計，許多中國人可能在註冊資本要求寬鬆的時期，已取得在日本的居留權。而雖然仍有很多500萬日圓公司是由日本人創立的，但當中仍存在一些可能是為外國人簽證而成立，並且缺乏實質生意內容的公司。
據統計，在今年9月，即有關條件收緊前的一個月，類似的公司註冊就達到最高的3,296間，而在收緊後的1個月，即11月就跌至只有975間。而當中，在9月份來自中國地址註冊的公司就有約21%的700間，相比11月僅30間比例大幅下跌至3%。有外資企業研究的專家指出：「如果一家公司註冊以500萬日圓起始資本，且其代表地址在中國，那麼可以肯定，該公司的大部份成員都打算移民過來：雖然更嚴格的要求已經阻止了這種情況，但許多中國人可能已經通過中介或其他途徑獲得了在日本的居留權。」