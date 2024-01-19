日媒曝北韓派駐中國工人罷工及暴動　被指遭拖欠工資

日本媒體報道，多個北韓工人派駐的工場在今個月發生罷工及暴動，並擴大至涉及數千名的工人參與，並指主要是因為工人被長時間拖欠工資。
日本《產經新聞》表示，由前北韓外交官高英煥撰寫的報道，指北韓派遣到中國東北及吉林省的工人，在本月於多個工場內發起罷工，並且其後演變成暴動，參與人數更達數千人的規模。報道指，根據聯合國安理會的決議，禁止接受北韓的工人，然而中國及俄羅斯仍然有接收有關的工人。而有關的工人所獲得的工資，大部份會被扣除給予金正恩政權作為核武器研發等的用途。報道稱北韓當局已限制有關消息的流出，因為怕造成更大規模的罷工，並影響金氏政權的外匯收入。
高英煥指，有關的消息來自北韓的消息來源。又指有關中朝的聯繫在2020年因為新冠疫情而中斷，而期間北韓工人的派遣公司仍收到來自中國的資金，而工人的收入會以「戰爭準備資金」向國家上繳。報道指，有關公司雖然向工人表示在疫情後回國會得到有關的款項，但在工人陸續回國後發現了有關的真相。
傳金正恩定性為「特大型事件」
報道指在本月的11日，有工人已經開始在包括吉林省的製衣廠及海鮮加工場罷工，並且一度佔據工場及脅持北韓的官員作為人質，之後更破壞工場的機器。報道稱金正恩政府將事件定性為「特大型事件」，並派出駐瀋陽的領事及北韓秘密警察處理，承諾即時向工人發放資金，事件在本月15日一度平息，但據報因為匯款的資金已用盡，北韓駐中國的外交官以及中國公司的高層需要籌集資金以避免衝突再發生。