日媒曝北韓派駐中國工人罷工及暴動　被指遭拖欠工資

日本媒體報道，多個北韓工人派駐的工場在今個月發生罷工及暴動，並擴大至涉及數千名的工人參與，並指主要是因為工人被長時間拖欠工資。

日本《產經新聞》表示，由前北韓外交官高英煥撰寫的報道，指北韓派遣到中國東北及吉林省的工人，在本月於多個工場內發起罷工，並且其後演變成暴動，參與人數更達數千人的規模。報道指，根據聯合國安理會的決議，禁止接受北韓的工人，然而中國及俄羅斯仍然有接收有關的工人。而有關的工人所獲得的工資，大部份會被扣除給予金正恩政權作為核武器研發等的用途。報道稱北韓當局已限制有關消息的流出，因為怕造成更大規模的罷工，並影響金氏政權的外匯收入。