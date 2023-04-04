日媒稱藥廠職員被扣留　引發在京日本人憂慮

日本全日本新聞網駐中國的局長表示，林芳正的訪華，本來是代表着中日之間的往來恢復的象徵，但卻因為上月一名日本大型藥廠職員被中國政府扣留一事，而出現陰影。該文表示，這位日本媒體代表，認識被拘捕的藥廠職員，指這位職員本身長期被派駐在北京，因此不少駐華的日本企業職員都認識該名藥廠職員。文中指出，當局至今未有解釋藥廠職員被扣留的原因，只是公布違反了反間諜法及中國刑法。

日本外相林芳正早前訪華，並與外長秦剛以及總理李強會面。當中討論到有關一名50多歲的日本藥廠職員被拘留的事件。日本駐北京的媒體今日（4日）撰文表示，拘留事件在北京日本人社區有很大的影響，不少企業亦對在中國的投資感到憂慮。

報道表示，被捕職員是在3月25日被公布遭扣留，而當日中國政府的智庫組織，在釣魚台國賓館邀請外國企業的高層參與「中國發展高層論壇」，不過文中引述《華爾街日報》指出，不少與會的企業對在中國投資都表示猶豫，原因是中國的「不可預測性」以及「不透明性」。其中今次藥廠職員事件，正是當中「不透明性」的事例。

日駐華大使憂中日關係受影響

文中表示，日本駐北京領事館在3月31日為日本天皇生日舉行祝賀酒會，不少日本企業人員都有參與。然而文中表示，扣留事件令他們擔心在中國的生意，並對此表達不安。日本駐華大使垂秀夫在有關的致辭時，避開了提及拘留的事件，並指支持中日關係的是「人民往來」以及「經濟關係」，稱憂慮這兩支柱可能會倒下。

該駐華記者表示，自己已是第2次被派駐北京，然而在內地採訪的情況已經出現分別，並指在內地的採訪限制增加。並指曾因為進行採訪被要求作出解釋，而在內地被帶到派出所，被關在房內查問。他指自己也因此感到恐懼。他又形容，今次事件造成的不安，是因為認識的人被扣留而沒得到合理的解釋。

文章指，中國希望利用日本企業的力量減輕美國經濟對立的影響，然而認為內地隨意扣留企業人員，對日本企業在中國投資意慾減少。文章又認為，林芳正有就事件向中國提出抗議，然而中方最後公布就僅以「依法處置」回應事件，記者認為有關的反間諜法，以國家安全為理由，未有解釋違反的行為，是令法律不透明地執行，對在當地進行經濟活動的人構成不安。因此要求中國政府為扣留有關藥廠職員的原因作解釋及釋放有關人士。