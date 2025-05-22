日媒追查中國TOEIC代考組織　表明在日本代考比中國容易

一名中國留學生周日（18日）在日本東京被揭發代替他人參與英語能力考試「TOEIC」，日本傳媒於是追查背後的代考組織。在與有關組織談論中，代考組織指因為日本較易進行代考，故只有在日本進行。 在京都大學留學的27歲中國籍研究生王立坤，周日參與在東京舉行的一場TOEIC考試期間，被發現在口罩內藏有通訊裝置，被揭發頂替他人參與考試而被捕。王男在受查時表示，自己是因為需要錢而尋找兼職，並被要求代替參與英語能力考試。而事件的揭發，是因為主辦考試的組織因為發現有多名報考者，在使用相同的照片報考，因此引起懷疑並報警。在考試當日，王男早已被埋伏的探員監視。報道指，王男原本只是打算將答案傳送給其他的考生，故此在口罩內藏有一個小型的麥克風及天線，用於與其他考生聯繫。

網稱被找到的風險是「零」 在王男被捕後，有3成的考生缺席，當局懷疑這批缺席考生與王男的事件有關。主辦者表示：「有些中國人很不自然地就取得900分以上，而在會場內會聽到他們用中文在竊語。」日本朝日電視台於是派員追查，他們發現一個中國人的組織在為日本的考生提供作弊。報道指，一些的外資企業，需要學生在TOEIC考試取得800分以上，而他們發現在中國的互聯網中，出現一些提供考試作弊的網站。 報道指，他們表示在日本作弊很容易，並稱被找到的可能性是「零」。而有關集團的猖狂行為，在朝日電視台的記者表明身份後，仍「大方」透露作弊的方法。他們表示，要在線下考取900分以上，就要花費5.9萬人民幣，並會有人代考。至於有關於代考的身份，組織回應：「我們會解決的，分數可以保證。」記者就好奇，為甚麼挑選在日本應考，對方指因為在日本代考很簡單，而且他們也信心有足夠的實力取得分數。被問到為何不在國內應考，組織指：「代考只限在日本，中國不行。」他們又表明，自己並非身在日本，並透露因為他們在日本有「老師」在。

日本作弊懲罰較輕 報道指，在中國有組織作弊的罪行，而且最高將可被判監7年，相對於有關法例，日本的罪行懲處相對輕微，故此他們利用日本作為作弊的場所。而據日本警察表示，王立坤在受查時透露，指使他的人是用中文，並且在車站把假證件交給他的也是一名中國人，故相信有關行為是由中國人的組織策劃。