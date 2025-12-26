日媒：中國買家收購周邊建築物　防衛省日常活動恐遭監視

報道指出，日本政府於2023年度首度進行全面調查，發現全日本共399處指定區域，竟有371處土地與建物由外國人或外國法人取得：「中國以203處居首，其次是南韓49處、台灣46處；若以都道府縣區分，東京都最為集中，共171處，多屬公寓與高層住宅，研判以投資目的為主。」

日媒披露，日本防衛省與自衛隊基地等「重要土地」周邊的不動產，近年逐漸被中國自然人及法人取得，相關現象引發日本政界與安全圈高度警惕。

2017年施行《國家情報法》

其中，位於東京都核心地帶的防衛省市谷廳舍周邊，情況最引人關注，調查顯示，市谷周邊就佔了104處，其中中國自然人或法人取得的案件，多達65處，一名日本防衛省相關人士私下坦言：「現在普遍認為，防衛省已經是『被四面八方俯視』的狀態，很多人都覺得，日常活動應該假設已經被監看。」

報導引述熟悉中國政治與安全體制的佳能全球戰略研究所資深研究員峯村健司指出：「中國在2017年施行《國家情報法》，明文規定所有組織與個人都有義務配合國家情報工作。這意味着，即使是在日本購屋居住的中國人，一旦接獲要求，也難以拒絕協助。」