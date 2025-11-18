日媒：傳高市早苗擬參拜靖國神社　冀鞏固保守派支持

日本首相高市早苗近日「台灣有事」論引起中日關係急速惡化。風波尚未平息，日本自民黨內議員間流傳一則消息表示：「臨時國會閉會後，首相打算突擊參拜靖國神社。」據信，其最有可能參拜的日期將會是12月26日或元旦。如果高市參拜，這將是睽違12年的現任首相參拜。 日本媒體《NEWSポストセブン》18日報道，高市早苗儘管以82%歷史第二高支持率取得良好開局，但內政外交面臨挑戰堆積如山，作為少數執政黨並不容易。因此，一項旨在鞏固政權的「孤注一擲」高風險豪賭計劃正在幕後醞釀。一旦任何一個環節出現差錯，都可能引發巨大的反彈。

擔任大臣期間幾乎從未缺席 據信，高市近期採取一系列的強硬措施，似乎是為挽回政權因聯合執政夥伴爭議造成的形象損害，以及重塑其一直強調保守的「高市式」政治風格來鞏固其堅定保守派基本盤的支持。 在此紛擾之際，支持高市的自民黨議員中流傳着一則消息表示，高市將計劃「突擊參拜靖國神社」。據了解，高市過去在擔任大臣期間，幾乎從未缺席靖國神社的春季和秋季例行大祭，以及8月15日的「終戰日」參拜。 然而，在今年10月17日的例行大祭期間，她雖獻納了玉串料，但避開了親自參拜。據信這是因為她隨後有美國總統特朗普訪日和APEC峰會等外交日程。

如今她與中國、南韓的首腦會談已經結束。國會閉會後，無論從外交還是政治日程來看，參拜靖國神社的限制都會減少。據報道，其最有可能參拜的日期將會是12月26日或元旦。

安倍之後無現任首相參拜 曾公開承諾參拜靖國神社的前首相安倍晉三，在重返首相職位恰好一年後的2013年12月26日參拜了靖國神社。當時，高市被安倍提拔為首位女性自民黨政調會長，是支持安倍政權的一員。 另一個可能的候選日期為元旦參拜，這是日本前首相小泉純一郎曾採取的做法。前首相安倍在累計10年的首相任期內參拜了一次，而同樣在總裁選舉中承諾參拜的前首相小泉，則不顧中韓的批評，在任期內每年參拜一次。