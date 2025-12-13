日媒：外相茂木敏充涉挪用政治資金　買Dior及愛馬仕產品

文章指出，查閱茂木敏充擔任代表的資金管理團體「茂木敏充政策研究會」2024年政治資金收支報告書，發現多筆「行事費」（事務、活動費用）支出極為醒目，這些支出包括：向「Christian Dior合同會社」支出45,600日圓（約2,278港元）；向「愛馬仕（Hermès）日本株式會社」支出37,400日圓（約1,868港元）；以及向「寶格麗（BVLGARI）日本合同會社」支出17,400日圓（約869港元），總計逾10萬日圓（約4,995港元）。

茂木夫人以美魔女形象著稱

報道表示，按照有關規定，政治資金僅限於政治活動所必需的經費支出，不允許私自挪用。對於這些資金為何流向奢侈品，茂木拒絕回應，僅透過事務所以書面方式回覆：「關於政治資金，是依據政治資金規正法進行報告。」

文章指出，上述報告書還顯示茂木利用政治資金買葡萄酒的情況，以及他個人持有並出現價格暴漲的股票名稱等。報道引述一名政界人士表示：「茂木夫人向來以『美魔女』形象著稱，如今政治資金買名牌的帳一攤開，外界恐難不聯想。」