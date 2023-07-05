日媒：日本政府擬最快8月排放福島核廢水

日本傳媒報道，日本政府收到國際原子能機構(IAEA)有關福島核污水排海的全面評估報告後，計劃最快8月開始排放。中國外交部指，該報告不能成為日方排放核污水的「護身符」和「通行證」，並警告日本若果一意孤行，必須承擔一切後果。

日本政府今年初曾指，計劃今年春夏期間，將福島第一核電站經處理的核污水排入大海，但要等待國際原子能機構「開綠燈」，才交代明確時間表。國際原子能機構公布報告，指日本的計劃符合國際安全標準，如果按計劃分階段排放，對人類和環境的輻射影響極小。總幹事格羅西(Rafael Mariano Grossi)指日本排放福島處理水入海是安全的，並指排放福島處理水是日本政府的決定。《日本經濟新聞》報道，日本政府計劃最快8月開始，將福島第一核電站經過處理的核廢水排放入海。