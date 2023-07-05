日媒：日本政府擬最快8月排放福島核廢水

日本傳媒報道，日本政府收到國際原子能機構(IAEA)有關福島核污水排海的全面評估報告後，計劃最快8月開始排放。中國外交部指，該報告不能成為日方排放核污水的「護身符」和「通行證」，並警告日本若果一意孤行，必須承擔一切後果。
日本政府今年初曾指，計劃今年春夏期間，將福島第一核電站經處理的核污水排入大海，但要等待國際原子能機構「開綠燈」，才交代明確時間表。國際原子能機構公布報告，指日本的計劃符合國際安全標準，如果按計劃分階段排放，對人類和環境的輻射影響極小。總幹事格羅西(Rafael Mariano Grossi)指日本排放福島處理水入海是安全的，並指排放福島處理水是日本政府的決定。《日本經濟新聞》報道，日本政府計劃最快8月開始，將福島第一核電站經過處理的核廢水排放入海。
中方指核廢水排海 違背國際道義責及國際法義務
中國代表在聯合國人權理事會會議上指出，日方強推核污染水排海，以經濟成本為由選擇向海洋排放，等同於向全人類轉嫁核污染風險，將引發全球海洋環境和公眾健康重大問題，強調日方做法違背國際道義責及國際法義務。中方再次敦促日方停止核污染水排海計劃，切實以科學、安全、透明的方式進行處置，配合國際原子能機構盡快建立一套包括日本鄰國等利益攸關方參與的長期國際監測機制。