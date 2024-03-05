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國際
2024-03-05 20:15:57

日媒：日本未來5年擬准逾80萬外國人居留 填補勞工短缺

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日媒報道，日本政府計劃從2024年度起的5年間，接收逾80萬名以「特定技能」名義居留的外國人，以填補多個行業的勞工短缺。(資料圖片)

日媒報道，日本政府計劃從2024年度起的5年間，接收逾80萬名以「特定技能」名義居留的外國人，以填補多個行業的勞工短缺。(資料圖片)

《日本經濟新聞》周二報道，日本政府計劃從2024年度起的5年間，接收逾80萬名以「特定技能」名義居留的外國人，以填補製造業、建築業、農業等領域的人手短缺。

日本政府2019年推動「特定技能」制度，放寬外國人在日居留資格，希望透過外國勞動力，解決日本勞動市場的人手不足問題。202311月約有20萬人持有這種居留資格，在日本工作。

政府新設定的接收上限人數超過80萬，是根據特定工種僱主即使透過調高薪酬與改革工作方式等也無法補充到的人數。

「特定技能」納入哪些工種？

日本政府2019年引入「特定技能」制度時，設定至20243月的5年間，藉此制度接收最多345,000名外國人。

目前「特定技能」已納入12個工種，而各個工種設有人數上限。此外，「特定技能」居留資格分為兩種，其中大多數的外國人持有的為最長可居留5年的「1號」；「2號」為技能熟練、可成為現場指揮者，居留資格可不限次數更新，家人也可取得居留資格。

日媒報道，日本政府計劃從2024年度起的5年間，接收逾80萬名以「特定技能」名義居留的外國人，以填補多個行業的勞工短缺。(資料圖片)

日媒報道，日本政府計劃從2024年度起的5年間，接收逾80萬名以「特定技能」名義居留的外國人，以填補多個行業的勞工短缺。(資料圖片)

吸納外國人當的士司機

原本持有「1號」的人，日後通過考試或其他檢定後將能獲得「2號」，而且若符合條件也可申請永久居留權。持有「特定技能」的「2號」者，至202311月僅有29人。

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日本政府今年2月建議將「汽車運輸」、「鐵路」、「林業」、「木材產業」納入特定技能適用的工種，並預計補充25,000人擔任的士、巴士、貨車等司機。

不同於「特定技能」，日本政府同時也透過「技能實習」制度接收不需要特殊技能的外國人，並計劃透過「育成就勞」制度代替現行的「技能實習」制度。

甚麼是「育成就勞」計劃？

「育成就勞」制度預計2027年底前實施，與「特定技能」制度將開啟外國人在日本長期就業的道路。政府之後將會設定「育成就勞」制度人數上限。

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根據厚生勞動省，包括「特定技能」在內，202310月約有200萬人在日本工作。在日本勞動力短缺預期擴大的情況下，估計到2100年日本約有10%的人口是外國人。

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