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國際
2024-09-11 17:02:33

日媒：東京上野阿美橫丁魅力不再 70%店家為外國人 遊客街邊檔食豬內臟

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阿美橫丁

上野阿美橫丁是著名旅遊景點之一，但日媒形容已逐漸失色。(資料圖片)

日本東京上野區的阿美橫丁商店街是著名旅遊景點，但日本傳媒稱，現時該商店街已遭外國商家入侵，70%店舖由外國人經營，面臨「東南亞化」威脅；街邊檔都是中華、南韓、泰國、土耳其等外國料理餐廳，空氣充斥香料味，年輕的外國人坐在廉價膠枱旁嚼著豬內臟，聽到的全是外國語言。

上野阿美橫丁｜中國人拿現金買下經營權

日本傳媒《週刊SPA!》稱，以往的阿美橫丁開滿新鮮食材、乾貨、糖果零食和時裝店，有著含糊聲音的老人爭相招攬顧客，此情此景現已消失。取而代之的是上述的東南亞食店。有地產經紀稱，因日本經營者年紀開始老邁，加上顧客喜好改變，令到阿美橫丁60%至70%的店舖現時由外國人經營。報道指，日本全國各地的商點街，也有相同情況，老店沒有人繼承下，外國商家乘虛而入，不知不覺中已變成「亞洲城」。地產經紀表示，「一些中國企業拿著現金買下店舖經營權。」

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日本商店街｜「令和黑市似乎正冒起」

報道指，5月爆出入籍日本華人寶島龍太郎與妻子寶島幸子被殺害及燒屍，令日本人關注到上野中通商店街，該處也是外國經營者的密集地區。寶島以上野中通商店街為據點，於周邊開了14間食店，有人甚至稱該街為「寶島路」。一名日本酒吧老闆稱，「與阿美橫丁不同，這裡沒有外國式店舖，都是普通的居酒屋、烤肉店和咖啡店，乍看之下不像外國人經營，但其實大部分是中國人開的。」報道表示，有傳言背後由中國人黑幫操作，且版圖正在逐年擴大。《週刊SPA!》甚至稱令和黑市似乎正冒起。

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