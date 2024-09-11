日媒：東京上野阿美橫丁魅力不再 70%店家為外國人 遊客街邊檔食豬內臟

日本東京上野區的阿美橫丁商店街是著名旅遊景點，但日本傳媒稱，現時該商店街已遭外國商家入侵，70%店舖由外國人經營，面臨「東南亞化」威脅；街邊檔都是中華、南韓、泰國、土耳其等外國料理餐廳，空氣充斥香料味，年輕的外國人坐在廉價膠枱旁嚼著豬內臟，聽到的全是外國語言。

上野阿美橫丁｜中國人拿現金買下經營權

日本傳媒《週刊SPA!》稱，以往的阿美橫丁開滿新鮮食材、乾貨、糖果零食和時裝店，有著含糊聲音的老人爭相招攬顧客，此情此景現已消失。取而代之的是上述的東南亞食店。有地產經紀稱，因日本經營者年紀開始老邁，加上顧客喜好改變，令到阿美橫丁60%至70%的店舖現時由外國人經營。報道指，日本全國各地的商點街，也有相同情況，老店沒有人繼承下，外國商家乘虛而入，不知不覺中已變成「亞洲城」。地產經紀表示，「一些中國企業拿著現金買下店舖經營權。」