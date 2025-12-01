熱門搜尋:
國際
2025-12-01 13:15:30

日媒：金正恩女兒疑整容　神隱數月後臉部更瘦更緊緻

11月28日金主愛（戴墨鏡者）隨同父親金正恩出席活動。（圖／美聯社）

北韓領導人金正恩的女兒、被視為接班人呼聲最高的金主愛（Kim Ju Ae），在消失約85天後，日前再度公開露面，但日媒指她「臉頰變瘦、臉部線條更加明顯」，不排除整容。

日媒《DailyNK Japan》（デイリーNKジャパン）報道，金主愛上一次現身是陪同父親出席中國九三閱兵，返國後就完全未參與任何公開活動，創下史上最長「神隱」紀錄。

延伸到「北韓內部反彈」等

報道指出，她神隱近3個月期間，引發各種揣測，包括「健康不佳」、「中國方面不滿」、「外交禮儀出現問題」，甚至延伸到「北韓內部反彈」等。

一名熟悉北韓局勢的南韓專家指出：「身為被認為最有力的接班人，金主愛的行蹤很容易與北韓權力核心的微妙動向產生連結。」

金正恩與女兒金主愛出席元山度假村的活動。(路透社) 金正恩與女兒金主愛出席元山度假村的活動。(路透社) 金正恩與女兒金主愛出席元山度假村的活動。(路透社) 金主愛首次隨同金正恩訪華。(朝中社) 會晤2.5小時普京邀金正恩訪俄羅斯 金與南韓國會議長握手兩韓破冰？ 金主愛穿皮褸戴黑超與金正恩「父女裝」現身活動 打破地位動搖「雪藏」傳聞 金主愛穿皮褸戴黑超與金正恩「父女裝」現身活動 打破地位動搖「雪藏」傳聞

與戰鬥機機師並肩亮相

而她11月28日在平壤突然現身北韓空軍成立80週年紀念活動，與金正恩一同露臉，她身穿與父親相同的黑色皮革外套，並與戰鬥機機師並肩亮相，北韓官媒大篇幅刊登大量照片與影像，

不過，報道指出，金主愛的外貌與先前相比出現明顯變化，臉頰變得更瘦、臉部線條更加明顯，引發是否「美容整形」的揣測。一名南韓媒體人士表示：「身為接班人選，金主愛外貌的任何變化都會引發聯想，從身體狀況到人工處理，可能性都會被討論。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

