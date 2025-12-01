日媒：金正恩女兒疑整容　神隱數月後臉部更瘦更緊緻

北韓領導人金正恩的女兒、被視為接班人呼聲最高的金主愛（Kim Ju Ae），在消失約85天後，日前再度公開露面，但日媒指她「臉頰變瘦、臉部線條更加明顯」，不排除整容。

日媒《DailyNK Japan》（デイリーNKジャパン）報道，金主愛上一次現身是陪同父親出席中國九三閱兵，返國後就完全未參與任何公開活動，創下史上最長「神隱」紀錄。

延伸到「北韓內部反彈」等

報道指出，她神隱近3個月期間，引發各種揣測，包括「健康不佳」、「中國方面不滿」、「外交禮儀出現問題」，甚至延伸到「北韓內部反彈」等。