日式經典調味有益健康 研究：山葵助長者改善記憶力

日本研究發現，魚生、壽司等日式料理常用的調味料「山葵」(wasabi)有助改善老年人的短期及長期記憶，或可降低患認知障礙風險。但研究員特別提到，儘管山葵有益健康，惟不少餐廳提供的只是「假山葵」，不含有助改善記憶的化合物。相關研究成果於歐洲期刊《營養素》(Nutrients)發表。 山葵根莖含有具抗氧化、抗發炎作用的活性成分「6-甲基亞磺醯基己基異硫氰酸酯」(6-MSITC)，日本東北大學的研究團隊試圖探討這種化合物對60歲以上健康長者的認知能力會否有正面影響。研究員將72名60歲至80歲的健康參與者隨機分為兩組，一組每天服用0.8毫克6-MSITC當作營養補充劑，另一組服用安慰劑。3個月後，參與者接受認知測驗，結果發現，實驗組的事件記憶(episodic memory)和工作記憶(working memory)，都比安慰劑組的有顯著進步。

提高長者認知能力 事件記憶屬於長期記憶，實驗組平均分數比安慰劑組高18%，工作記憶則屬短期記憶，實驗組平均得分亦高出14%。研究員指，參與者服食6-MSITC後，在處理簡短對話、簡單計算、姓名及臉孔配對上的進步尤其明顯，但在其他認知領域如專注力、執行功能或處理速度方面，則未有改善。推測6-MSITC可讓大腦負責記憶功能的海馬體(hippocampus)區域減少發炎、降低氧化劑濃度，並增加神經可塑性。

教授：研究成果令人驚訝 首席研究員、東北大學老年醫學研究所副教授野內類(Rui Nouchi)表示，儘管參與者有限，但結果仍超出預期，「我們從早期動物研究中已知山葵有益健康，但真正令我們驚訝的是(實驗組)這種戲劇性變化，(他們在記憶力等方面)有實質改善。」團隊已計劃對其他年齡層進行測試，以探討山葵能否減慢認知障礙症患者認知能力下降的速度。