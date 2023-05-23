日托兒所餵8月大男嬰食2厘米厚蘋果　鯁喉窒息命危

日本愛媛縣一間托兒所發生嬰兒在被餵食時鯁喉窒息的事件。一名女老師將一片厚2厘米蘋果餵給年僅8個月大的男嬰吃，男嬰隨即窒息，待救護人員到場時已經失去心跳，至今命危。
綜合報道，事發於愛媛縣新居濱市的「新居濱上部希望幼兒園」(新居浜上部のぞみ保育園)16日早上約10時半，教室內一共有2名老師及1名護士，一同照顧5名兒童，並餵食副食品，一名女老師用湯匙將2片2厘米厚的蘋果餵給8個月大的男嬰吃，不久男嬰突然鯁喉，同時無法呼吸。托兒所隨即報警，並不斷拍打男嬰背部，惟救護人員趕往現場時，男嬰已經沒有呼吸及心跳，至今仍因命危搶救。根據初步調查，男嬰從未因食用蘋果而出現過敏，所以初步排除過敏導致的可能性，而造成男嬰窒息的主要原因是蘋果太大塊而卡住氣管。
托兒所所長致歉 稱會防止類似事件再發生
據指，涉事8個月大男嬰由本月9日才開始在這問托兒所受托，通常每日會待1至3個小時，上周一(15日)才開始在托兒所進食，托兒所所長20日召開記者會致歉，並強調會防止類似事件再度發生。該托兒所自1978年營運至今，從未發生過重大事故。
托兒所意外時有發生，本月初埼玉縣1名3歲男童2日上午在托兒所的遊樂設施玩耍時，意外遭到遊樂設施的繩索勒頸，失去意識，送院搶救。