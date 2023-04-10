日揆岸田與ChatGPT研發商會面 官員：可減輕公務員工作量

人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT最近大熱，但意大利等地卻擔心私隱風險禁用或限制使用該軟件。日本為七國集團(G7)輪任主席國，4月底將舉行G7部長級會議，料屆時會議將討論AI的風險，研發ChatGPT、美國創科公司OpenAI的行政總裁阿爾特曼(Sam Altman)今日拜訪日本首相岸田文雄，講解ChatGPT的利弊。他向日媒透露，岸田聽取了有關講解後，對ChatGPT很感興趣。日本官房長官松野博一在記者會上表示，政府將探討使用ChatGPT技術以減輕政府公務員的行政工作負擔。不過，他強調前提是須解決機密資料及個人資訊洩露的擔憂。