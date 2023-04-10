日揆岸田與ChatGPT研發商會面 官員：可減輕公務員工作量

人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT最近大熱，但意大利等地卻擔心私隱風險禁用或限制使用該軟件。日本為七國集團(G7)輪任主席國，4月底將舉行G7部長級會議，料屆時會議將討論AI的風險，研發ChatGPT、美國創科公司OpenAI的行政總裁阿爾特曼(Sam Altman)今日拜訪日本首相岸田文雄，講解ChatGPT的利弊。他向日媒透露，岸田聽取了有關講解後，對ChatGPT很感興趣。日本官房長官松野博一在記者會上表示，政府將探討使用ChatGPT技術以減輕政府公務員的行政工作負擔。不過，他強調前提是須解決機密資料及個人資訊洩露的擔憂。
ChatGPT｜恐影響學生寫作和思考能力
ChatGPT早在2022年11月推出，運作如人類大腦，透過學習模式令其變得愈來愈「聰明」，隨著軟件的日漸改進，ChatGPT最近的表現令人眼前一亮，能順暢回答問題，甚至寫作文章。不過，外界卻擔心ChatGPT從互聯網收集大量資訊「訓練」，讓其能夠與用戶進行如同人類的對答，當中或洩露個人私隱，研發商OpenAI如何保護這些資訊成關注焦點。在日本，文部科學省就學校使用ChatGPT及其他聊天機械人，正研究相關指引，以免它們影響學生的寫作和思考能力。