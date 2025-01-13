日揆石破茂無懼鬧鬼傳聞 搬進首相公邸過夜 不怕鬼原因超搞笑

傳說南韓青瓦台總統府受過詛咒，多位總統沒有好下場，剛巧日本首相公邸也有鬧鬼傳聞。首相石破茂與夫人佳子周日(12日)從東京赤坂地區的眾議院議員宿舍搬進首相公邸，儘管這裡有鬧鬼傳聞，但石破茂日前表示，他「不怎麼害怕」。

首相官邸與公邸相鄰

根據首相官邸官網資料，官邸與公邸鄰接，位於同一塊土地上，官邸是首相的辦公場所，公邸是首相住處。石破茂就任首相後未立即搬進公邸，而是往返眾議院議員宿舍與首相官邸辦公。首相公邸的維修早前已完工，石破茂上月表示希望盡快入住。