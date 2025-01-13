日揆石破茂無懼鬧鬼傳聞 搬進首相公邸過夜 不怕鬼原因超搞笑

傳說南韓青瓦台總統府受過詛咒，多位總統沒有好下場，剛巧日本首相公邸也有鬧鬼傳聞。首相石破茂與夫人佳子周日(12日)從東京赤坂地區的眾議院議員宿舍搬進首相公邸，儘管這裡有鬧鬼傳聞，但石破茂日前表示，他「不怎麼害怕」。
首相官邸與公邸相鄰
根據首相官邸官網資料，官邸與公邸鄰接，位於同一塊土地上，官邸是首相的辦公場所，公邸是首相住處。石破茂就任首相後未立即搬進公邸，而是往返眾議院議員宿舍與首相官邸辦公。首相公邸的維修早前已完工，石破茂上月表示希望盡快入住。
石破茂仍保留眾議員宿舍
《時事通信社》報道，石破茂夫婦周日傍晚從議員宿舍乘車出發，途中採購一些食品和物品等，隨後進入首相公邸。石破茂早前曾在首相公邸開會，但周日是第一次留宿。據稱，他仍會保留眾議院議員宿舍的住處。
為何首相公邸傳出鬧鬼？
日本首相公邸建於1929年，原本作為官邸使用，自2005年開始作為公邸，但曾有9年沒有首相入住。
在公邸作為官邸的時代，1932年曾發生「五一五事件」，時任首相犬養毅遭闖入的年輕軍官刺殺身亡。1936年發生「二二六事件」，又有年輕軍人闖入，企圖刺殺時任首相岡田啟介，岡田逃過一劫，妹夫身亡。這些事件後，公邸便有鬧鬼傳聞。
石破茂點解唔怕鬼？
上月被問及公邸鬧鬼傳聞，石破茂表示：「我們這一代是看(漫畫)『Q太郎』長大的，所以不怎麼害怕。如果真的看到鬼，我或許會覺得害怕，但是並不在意這件事。」