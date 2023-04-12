日政府冀大阪賭場作試金石　原計劃3地最終僅得2申請

日本傳媒近日報道，內閣會在星期五的內閣會議後，確定大阪府以及大阪市的綜合渡假村連賭場計劃申請，成為日本國內的首個賭場設施。根據大阪的計劃，預計每年吸引2,000萬人到訪，初期投資約為1.08萬億日圓（約634億港元）。原本，計劃是打算在2022年中通過審批，然而審批過程受到大阪預定地點夢洲的土地液化及土壤污染問題影響而大幅延長。而目前大阪方面預計要到2029年的秋季至冬季才正式開業。

日本政府預計會在周五（14日）的內閣會議後，確定大阪的綜合渡假村連賭場計劃，作為日本國內首個IR計劃。然而與最初打算接受3個地點興建的方向大相逕庭，原因是受到時間的限制以及疫情影響，原計劃的北海道、千葉以至橫濱等都未有申請，至於同樣有提出計劃的長崎，亦會在今次延遲宣布，然而傳媒相信，大阪賭場計劃仍會成為政府的試金石，並在往後推出第2輪的申請。

作為日本「觀光立國」計劃的催化劑，根據日本最初訂立的綜合渡假村法例，限定最初設定3個地點，並在2021年10月至2022年4月接受申請，然而直到申請截止，僅得大阪及長崎兩個申請。部份地方分別因為準備時間不足，加上新冠疫情的影響，還有當地居民的反對而抱觀望態度。

多地抱觀望態度

原本有興趣的北海道，雖然在2019年已宣布放棄，但負責有關計劃的負責人表示會關注大阪的開業狀況後再作檢討，而因為天災問題影響，在2年前放棄的千葉市也表示會關注有關狀況。而傳媒指出，由於當初計劃3個試行地點，故相信在未有足夠申請之下，日本政府會進行第2輪的申請。由於目前大阪及長崎的兩個申請都位於日本的西面，故此仍有聲音希望在東日本設置。

大阪市長橫山英幸在回應有關計劃時表示，目前未收到國家方面的正式通知，但如果有關消息屬實，將會全力推進有關設施的興建。大阪的計劃早前確定會與美國的美高梅集團合作。