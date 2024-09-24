日政府力推每周4天工作免過勞死 學者：工作狂職場文化成障礙

政府最初於2021年支持減少每周工作天數，當時國會議員也贊成，如今推動「工作模式改革」，代表政府採取更一致的行動。但這行動未獲強制推行，吸引關注的速度也很慢。在日本主要商學院授課和研究逾20年的克雷格(Tim Craig)表示：「日本人工時長的原因是文化和社會，這些不會很快改變。」

厚生勞動省表示，日本只有約8%的企業容許員工每周休假3天以上。克雷格曾寫過一本關於日本流行和傳統文化的書，他解釋，日本人很重視工作，因為他們傾向於將工作視為「生活的積極部分」，社會壓力也是原因之一，「如果他們早早回家，同事會很不高興，或必須替他們承擔更多工作。無論如何感覺都很不好」。

富士通(Fujitsu)首席政策經濟學者舒爾茨(Martin Schulz)指出，職場也是多數日本人社會互動最多的地方，員工常常願意留得更晚以協助團隊，或參加漫長的公司聚餐。

厚生勞動省去年10月發表日本工時過長與抑鬱、過勞死關連的年度白皮書。2022年，日本2,968人因過勞相關因素而自殺身亡，比2021年的1,935人增多。白皮書指出，10.1%男性和4.2%女性每周工作超過60小時，這麼長的工時與過勞死發生率有關。

Panasonic推行4天工作

日本最大企業之一Panasonic於2022年推出每周工作4天的選項，但6.3萬名符合資格的員工中，僅約150人選擇這麼做。雖然企業採用4天工作制的比例很低，但這項倡議並非全無意義。舒爾茨說，「若整體具彈性定有幫助」，政府不斷敦促企業留意工作與生活的平衡，進而不再允許沒完沒了的加班。