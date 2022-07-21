日旅行社HIS擬出售長崎豪斯登堡　將由港投資公司接手

日本傳媒報道，大型旅遊企業HIS出售旗下的大型旅遊設施，位於長崎縣的豪斯登堡予一間香港的投資公司，預計作價為數百億日圓。報道指HIS是因為受到新冠疫情影響，令到業績受挫，需要透過出售有關設施確保公司資金。

日本傳媒表示，多位知情人士透露，擁有豪斯登堡66.7%股權的HIS，計劃出售大部份擁有權予一間香港的投資公司，並將於8月拍板有關決定。而其餘的由包括九州電力、JR九州等5間當地企業的股權亦將會一拼出售，豪斯登堡將由該投資公司接手營運。

設施今年轉虧為盈

報道指，HIS在新冠疫情影響之下，在去年10月的財政報告中，錄得公司最大的赤字。而豪斯登堡的入場人數在近期有所回升，並在今年3月的中期報告中，錄得3年來首次的轉虧為盈。日本傳媒估計公司是打算在業績回復後才將有關設施出售。

位於長崎縣的豪斯登堡以中世界歐洲的建築為特色，面積152公頃，比東京迪士尼樂園大約一倍，當時耗資約2,200億日圓興建，在1992年開業，然而旅客人數增長緩慢，令營運公司在2003年申請破產，之後由野村控股旗下子公司收購，並在2010年由HIS與5間當地企業聯手買入。在疫情之前的2019年，全年入場人數達254萬人，而附近的亦將會是長崎縣的綜合度假設施預定用地。