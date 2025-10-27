日本一個月64人遭熊襲擊 NHK推中文自保教學片 網民：熊太可愛啦(有片) | 日本旅遊

日本稱，截至23日(上周四)，單是10月已有64人遭野熊襲擊。日本放送協會(NHK)製作了萬一步行時或駕駛時遇見熊，如何自保的教學影片，並配上中文字幕，到日本郊遊或自駕遊的港人不妨一看。不過，網民卻錯焦點，指片中野熊太可愛了，起不到「害怕」作用。片中可見穿上熊公仔裝、假扮野熊的工作人員懶洋洋地在車頭前行過，有點搞笑。

熊出沒｜遇見熊不要奔跑 帶防熊噴霧

影片指出，若在步行時遇見熊，先停下來不要奔跑。如果熊距離很近，可噴射防熊噴霧，再慢慢後退撤離，過程中目光不要離開熊。防熊噴霧要放在隨時可取出的背囊側袋等地方。若熊擺出威嚇猛衝的姿勢，是在警告「不要靠近我」，這時宜站立不動，熊後退時再靜靜拉開距離。

但如果與熊有接觸，要盡快採取臉部朝下的趴臥姿勢，以雙手保護頸部、頭部，並以背囊保護背部，即使被熊翻過來也要盡量維持該姿勢。不過，有網民認為「除了舉手慢慢後退可能可以嚇唬沒有經驗的熊外，其他方式感覺很沒有用，尤其趴下護頸其實是等死」。