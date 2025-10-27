日本一個月64人遭熊襲擊 NHK推中文自保教學片 網民：熊太可愛啦(有片) | 日本旅遊

日本稱，截至23日(上周四)，單是10月已有64人遭野熊襲擊。日本放送協會(NHK)製作了萬一步行時或駕駛時遇見熊，如何自保的教學影片，並配上中文字幕，到日本郊遊或自駕遊的港人不妨一看。不過，網民卻錯焦點，指片中野熊太可愛了，起不到「害怕」作用。片中可見穿上熊公仔裝、假扮野熊的工作人員懶洋洋地在車頭前行過，有點搞笑。
熊出沒｜遇見熊不要奔跑 帶防熊噴霧
影片指出，若在步行時遇見熊，先停下來不要奔跑。如果熊距離很近，可噴射防熊噴霧，再慢慢後退撤離，過程中目光不要離開熊。防熊噴霧要放在隨時可取出的背囊側袋等地方。若熊擺出威嚇猛衝的姿勢，是在警告「不要靠近我」，這時宜站立不動，熊後退時再靜靜拉開距離。
但如果與熊有接觸，要盡快採取臉部朝下的趴臥姿勢，以雙手保護頸部、頭部，並以背囊保護背部，即使被熊翻過來也要盡量維持該姿勢。不過，有網民認為「除了舉手慢慢後退可能可以嚇唬沒有經驗的熊外，其他方式感覺很沒有用，尤其趴下護頸其實是等死」。
熊出沒｜自駕遊遇熊趕快關上車窗
至於自駕遊時若遇熊，教學片段指應先停下車、關緊車窗並好好待在車內，切記不要按喇叭刺激熊。若是野熊擋在路中央，應當要等牠離開後，再慢慢開車過去。如果野熊一直待在路邊，可駕車緩行通過。
有台灣網民稱，「日本人開車太客氣了，要是在台灣應該剩不了幾隻活口」、「遇到棕熊基本上無解。聽天由命，看運氣了」。另有網民聚焦在熊可愛的樣貌，「會不會太可愛了，失去危機感」、「遇到這麼可愛的熊，要下車要求合照喔」。
熊出沒｜秋田縣岩手縣最多人遭熊襲
NHK報道稱，根據該台統計，進入10月以來，截至23日中午，全國最少12個道府縣發生野熊襲擊事件，有64人遭遇野熊襲擊，其中4人死亡。分析結果顯示，在居民生活圈內遇襲的有44人，佔68%。44人當中在公路等道路上遇襲的有18人；其次依序為居民區周圍，15人；居民區內6人；居民區附近的農田，5人。當中有13人是在自家門前等遭到攻擊的。
從「地區分佈」來看，秋田縣遭遇野熊襲擊的人最多，共有25人；其次是岩手縣，10人；福島縣，8人。東北地區共有50人，佔80%。