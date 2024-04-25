日本七旬婦被誤認偷壽司被捕　無辜遭扣留4日後才獲釋

日本滋賀縣一名74歲的婦人，在本月中於一間超市，被指偷竊一盒價值僅約300日圓（約15.08港元）的腐皮壽司，被當地警方一度拘捕並扣留了80多小時，及後警方證實了婦人無辜後將其釋放，並獲檢察廳確定不予起訴。 婦人被指在本月的13日，於滋賀縣的近江八幡市一間大型超市內，偷走一盒價值僅為約300日圓的腐皮壽司。雖然婦人一直否認，稱是由一位友人購入後給她的，但警方卻無法找到有關人物，直到16日晚警方才證實婦人無辜，在被扣留82小時後獲釋。於周一（23日）的法庭上，檢察官表示：「我們需要認為思考扣留一個無辜婦女的決定，往後需要進行適當的調查而進一步努力。」

網民質疑扣留時間過長 日本雜誌就追查這宗事故的原因，確認婦人在13日的上午11時被拘捕，至16日夜晚9時半左右獲釋。在網上不少人批評：「誤捕有時難免，但扣留3日太長了吧，而且只不過為一盒腐皮壽司。」也有網民指：「太可怕，這是在偷竊現場被捕吧。檢查庫存有需要這麼久嗎？」也有人質疑「只要找到那熟人不就了解了嗎，要3日這麼久？」

雜誌致電到有關警署，並向副署長進行了解。被問到為何不能看閉路電視確認，副署長解釋在拘捕有關人士前不能檢查，他又表示今次指控被捕人盜竊的是超市的警衛，故此警察更是相信警衛的證言。警察又指，被捕婦人現場沒有說明來自一個認識的人，直到在警署落口供才提及，故未能即時尋找那位「熟人」。而婦人也不清楚這「熟人」的名字及確實住址，最終他們在市內尋找了一段時間才確認。