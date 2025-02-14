日本七旬翁遭同房用牙刷捅死　醫院為卸責訛稱肺炎致死

日本青森縣一家醫院發生恐怖的病室殺人案，一名男子遭同房病患持牙刷刺死，傷口還深及腦部。不料院方為了掩蓋事實，竟向家屬謊稱是肺炎死亡，最後是有員工看不下去，偷偷向警方報案。

疑兇為酒精戒斷症候群患者

據《NHK》及《NNN》等日媒綜合報道，事發於2023年3月12日深夜，青森縣八戶市陸奧紀念醫院一名59歲酒精戒斷症候群患者，突然持牙刷柄狂捅同房的73歲老翁臉部，雖經過緊急搶救，仍宣告不治。

院方憂心被追究責任，竟打電話騙家屬，稱死者不慎跌倒後健康惡化，最後「死於肺炎」。但家屬很快察覺不對勁，因為不僅死亡證明上寫道，肺炎從發病到死亡「僅1天」，到場看到遺體時，臉部包裹層層紗布，還滲出血液，怎麼看都不像因肺炎而死。