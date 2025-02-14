熱門搜尋:
金像獎2025 網上熱話 新店關注組 產志賀毒素 朗天峰 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-02-14 17:45:01

日本七旬翁遭同房用牙刷捅死　醫院為卸責訛稱肺炎致死

分享：

日本七旬翁遭同房用牙刷捅死　醫院為卸責訛稱肺炎致死

adblk5

日本青森縣一家醫院發生恐怖的病室殺人案，一名男子遭同房病患持牙刷刺死，傷口還深及腦部。不料院方為了掩蓋事實，竟向家屬謊稱是肺炎死亡，最後是有員工看不下去，偷偷向警方報案。

疑兇為酒精戒斷症候群患者

NHKNNN等日媒綜合報道，事發於2023年3月12日深夜，青森縣八戶市陸奧紀念醫院一名59歲酒精戒斷症候群患者，突然持牙刷柄狂捅同房的73歲老翁臉部，雖經過緊急搶救，仍宣告不治。

院方憂心被追究責任，竟打電話騙家屬，稱死者不慎跌倒後健康惡化，最後「死於肺炎」。但家屬很快察覺不對勁，因為不僅死亡證明上寫道，肺炎從發病到死亡「僅1天」，到場看到遺體時，臉部包裹層層紗布，還滲出血液，怎麼看都不像因肺炎而死。

傷口深達腦部

據報道，一名醫院員工因為不滿院方處理方式，案發後8小時悄悄報警。警方獲報後對遺體進行斷層掃描，發現肺部無任何白色陰影，接着進行司法解剖，確認死因為「頭部及臉部損傷」，甚至傷口深達腦部。

疑犯隨後遭逮捕，最後被判入獄17年。經過漫長調查及蒐證，警方於14日逮捕61歲時任院長石山隆，以及死者生前的主診醫師60歲的石山哲，兩人為親兄弟關係。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

adblk6

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能