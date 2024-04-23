日本三大漫畫出版社起訴盜版網站索償　網站營運者表明賴帳

日本一個盜版連載漫畫網站「漫畫村」，早前被日本三大漫畫出版商小學館、集英社以及角川聯合起訴要求賠償，獲東京地方法院判出版社方面勝訴，並要求網站營運者支付17億日圓（約8,604.8萬港元）的巨額賠償。然而營運者在審訊後回應記者，表示自己沒有反省，更不會支付賠償，表明會逃避責任。不過日本律師指出，由於今次案件屬民事訴訟，即使負責人真的不賠償也毋須負刑責。

由三大出版社對網站作出的檢控，最終獲法院判勝訴，網站原本的經營者星野路實在事後向媒體表示：「我沒有反省，我不會接受有關的對判決。而且我沒有資產，我想要取得這筆資金會很困難。」日本的律師在接受媒體訪問就表示：「即使法庭作出了賠償的判決，但只要本人不願意支付，法庭也無法收取費用。」律師進一步表示：「債權人可以進行資產審查，並要求強制執行。不過今次是民事訴訟，即使不付款，也不會被捕。」律師指出，訴訟主要是因為要求營運者作出巨額的賠償而收阻嚇作用，以避免同類事件的發生。