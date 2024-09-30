日本三星名廚巴黎住所遭入屋打劫　妻子被毆重傷入院

首位在《米芝蓮指南法國》摘下三星的亞裔人士、47歲日本名廚小林圭近日驚傳，位於法國巴黎的住所遭匪徒入屋行劫，將其妻子毆打致重傷，由於小林圭當時正在外出差，躲過一劫。由於巴黎近日發生多起鎖定名人家下手的強盜案，當地警方推測兇手為預謀犯案，目前仍在追查3名男子的下落。

綜合報道，小林圭近日遭匪徒入屋行劫，3名黑人男子於26日上午9時許來到小林圭的住處，以「檢查房屋構造」為由誘騙小林太太開門，過程中小林太太發覺不對勁，與對方發生激烈衝突，鄰居聽見小林太太的呼救生後立刻報警，3名匪徒才逃離現場，小林圭卻因出差不在家。小林太太送院多處受傷送院，臉部遭到重擊，鼻骨骨折，頭髮被暴力扯斷，雖然沒有生命危險，但需要接受2個月的治療，精神亦大受打擊。小林圭表示，事件稍有不慎妻子可能命喪歹徒，但氣憤表示：「我不能容忍當我妻子一個人在家的時候被攻擊，還把她的臉打腫了。」由於巴黎近日發生多起鎖定名人家下手的強盜案，當地警方推測兇手為預謀犯案，目前仍在追查3名男子的下落。