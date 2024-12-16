日本三菱銀行前職員涉偷60客人財產　網民卻關注行長名字

日本三菱UFJ銀行，爆出一名前職員在過去的4年半期間，涉嫌在兩間分行的保險箱，偷取多達約60名客戶的資產，涉款估計達十多億日圓。銀行行長的半澤淳一今日（16日）下午召開記者會交代事件並道歉，然而網民關注點卻落在行長身上，原因是不少人都把日劇的《半澤直樹》與銀行行長混為一談。

三菱UFJ銀行公布，一名前銀行分行管理的職員，自2020年4月起的4年半時間，多次在工作的東京都練馬區及世田谷區內的2間分行，在沒有准許下私自打開保險庫，偷取約60名客人的財產，涉及十多億日圓，銀行直至上月14日將職員解僱。日本媒體透露，知情人事指涉事職員是40多歲的女性，原本出任銀行保險庫的管理職員，但涉嫌濫用職權，為顧客以外的人打開保險箱。