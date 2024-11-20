日本上月遊客再創單月新高　首10個月逾200萬港人訪日

日本政府觀光局（JNTO）今日（20日）公布的最新旅遊數字，當地10月份的旅客創單月新高，估算達331.2萬人次，同時今年首10個月訪日人數也最快達到3,000萬人次，其中香港人就佔217.07萬人次。
在日本當局的最新公布，10月份有331.2萬人次訪日，比2019年同期上升32.7%，比今年7月的數字為多，成為有記錄以來單月最高。而累計今年首10個月，有約3,019.26萬人次到訪日本，是自1964年有統計以來最快達到3,000萬人次的一年，此前也僅有2018及2019年兩年錄得逾3,000萬人次旅客。
中國內地遊客仍少2成
日本當局以地區分類計算，香港仍是日本頭5位的旅客來源地，僅次於南韓、中國內地、台灣及美國。而上月訪日的香港遊客也有19.88萬人次，比2019年疫情前的同期增長10.1%，是有記錄以來最高的10月份。同時在今年頭10個月，訪日的香港旅客也達到217.07萬人次，較2019年同期為高。而根據過往的數字，香港遊客主要在暑假及聖誕新年期間訪日，10月是一般的淡季，故此很大機會超越2019年的2,290,792訪日人次，創下全年新高。
至於中國內地的旅客雖然上月有58.28萬人次，比去年周期上升超過一倍，但是與2019年同期仍少20.2%，而首10個月亦只有583.05萬人次，故2019年同期少28.3%。