日本上皇后美智子跌傷後歡慶90歲大壽 日皇德仁一家親赴住所祝賀

日本宮內廳發布美智子跌傷前於本月4日與上皇明仁在戶外散步的照片。(美聯社)

掌管皇室事務的宮內廳表示，美智子手術後恢復情況良好，目前持續在住處進行復康訓練。美智子暫時需使用輪椅生活，每天上午及下午會進行總共超過1小時的復康訓練。

美智子本月6日在東京都港區赤坂御用地的住處「仙洞御所」跌倒，導致右大腿骨上側骨折，7日住進東京大學醫學部附設醫院，8日接受手術，13日下午出院。

日本上皇后美智子日前意外跌傷接受手術後出院，周日(20日)歡慶90歲大壽，日皇德仁夫婦一家人上午親赴住處「仙洞御所」賀壽。美智子目前需用輪椅代步，每天會進行兩次復康訓練。

日本放送協會(NHK)報道，對美智子的祝壽活動，近年雖考慮防疫而從簡舉辦，但從去年起已稍微增加參與人數。日皇德仁一家周日上午親赴「仙洞御所」祝壽，是美智子出院後的首次會面。德仁弟弟、秋篠宮文仁親王一家，則在下午前往祝壽。

宮內廳表示，美智子跟過去一樣非常關心上皇明仁的狀況，自美智子跌傷後，現在也經常可見明仁因擔心美智子體力下降，詢問美智子「你還好嗎」。目前行動不便，美智子會懷念在昭和及平成年代，跟著明仁兩度走訪日本各地的旅程，同時也關注每天在社會上發生的事情以及民眾生活狀況。

上皇夫婦手牽手散步 白頭偕老超溫馨

宮內廳指，美智子也很掛念今年元旦發生的能登半島地震的災區的民眾，並祈願情況變好。

美智子生日前夕，宮內廳發布她跌傷前於本月4日與上皇明仁在戶外牽手散步的照片和影片。