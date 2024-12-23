日本上皇明仁91歲生日 創歷代日皇最長壽紀錄

日本上皇明仁周一渡過91歲生日，宮內廳發布他與上皇后美智子的合照。(美聯社)

日本上皇明仁周一(23日)渡過91歲壽辰，宮內廳表示，明仁與早前因骨折受傷須動手術的上皇后美智子，過著規律且平靜的生活。

《讀賣新聞》報道，美智子今年10月在住處仙洞御所跌倒，導致右大腿骨上側骨折，須住院接受治療，於同月出院。

宮內廳表示，美智子住院期間，明仁兩度到醫院探望，並在她出院當天於住處的車廳迎接，目前兩人早晚會於住處等地一同散步。仙洞御所位於東京都港區元赤坂地區。

明仁常看電視

日常起居方面，明仁時常看新聞和電視，留意日本國內外的動態，尤其關注今年1月1日發生的強烈地震，以及與今年9月遭遇大雨侵襲的石川縣能登半島災情，及當地災民的生活。另外，明仁目前仍在從事他視之為畢生志願的鰕虎魚研究。