日本上皇明仁91歲生日 創歷代日皇最長壽紀錄

日本上皇明仁周一(23日)渡過91歲壽辰，宮內廳表示，明仁與早前因骨折受傷須動手術的上皇后美智子，過著規律且平靜的生活。
《讀賣新聞》報道，美智子今年10月在住處仙洞御所跌倒，導致右大腿骨上側骨折，須住院接受治療，於同月出院。
宮內廳表示，美智子住院期間，明仁兩度到醫院探望，並在她出院當天於住處的車廳迎接，目前兩人早晚會於住處等地一同散步。仙洞御所位於東京都港區元赤坂地區。
明仁常看電視
日常起居方面，明仁時常看新聞和電視，留意日本國內外的動態，尤其關注今年1月1日發生的強烈地震，以及與今年9月遭遇大雨侵襲的石川縣能登半島災情，及當地災民的生活。另外，明仁目前仍在從事他視之為畢生志願的鰕虎魚研究。
明仁確診心臟衰竭 靠內科治療
此外，明仁至今仍深切面對有關戰爭的記憶。沖繩戰役結束、廣島和長崎原爆，以及日本二戰投降日的4個紀念日，明仁都會配合相關儀式而默哀。
健康方面，明仁2022年被診斷出心臟衰竭，透過服藥以及限制水分攝取等內科治療，身體狀況相對穩定，並無太大變化。據悉，他為防嗆到，目前在用餐期間避免說話。
日皇一家取消祝壽
今年的生日祝賀儀式從簡舉辦，出席人數比去年略為增加。宮內廳表示，愛子公主因為身體不適，取消周一赴仙洞御所祝壽的行程，而日皇夫婦慎重起見也取消行程。