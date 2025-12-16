日本上野動物園最後一個月睇熊貓排長龍　遊客被限制只准見1分鐘

隨着中日關係惡化，日本東京的上野動物園，屬留在日本的最後2隻大熊貓，日前公布了將在下月歸還中國之後。今日（16日）有大批日本遊客排隊入場觀看，而由於入場人數過多，動物園限制遊客只能觀看1分鐘，而之後將會要網上預約才能入場觀看熊貓。
在上野動物園出生的「曉曉」及「蕾蕾」，按計劃在明年2月就要歸還中國。動物園在日前公布，最後的觀看時間將是明年的1月25日，並且要將熊貓放回室內進行檢疫。動物園將在本月23日開始，需要預先在網上預約入場。由於今日是公布歸還後的首個開放觀看熊貓的日子，在最低氣溫只有3.3度的東京，仍有大量遊客等候入場，令到園方需要安排遊客每人僅限看1分鐘。
一位大阪的3歲女童表示：「熊貓很可愛，牠們睡着的時候很可愛，日本就只有這裡看到牠們了。」有遊客表示，熊貓已經是上野動物員的主角，對將失去熊貓而感到可惜。有大阪的遊客帶同一家七口入場表示：「和歌山的熊貓已送回中國，擔心上野的都會消失。能夠趕及帶5歲和3歲的孩子來看一下就太好了。」
上野商會代表：熊貓是中日友誼的橋樑
動物園內照顧2頭熊貓長大的飼育課長鈴木仁表示：「養育牠們健康成長可不容易，但牠們給我們帶來如此多的快樂和驚喜，真的非常感激牠們。」上野的商會觀光聯盟會長二木忠男就表示：「熊貓是上野的象徵。正因如此，上野這個地方因為熊貓的存在而更加繁榮。看着牠們，你會不由自主地微笑；更重要是，牠們是連結中日友誼的橋樑。牠們是重要的形像大使。」