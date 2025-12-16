日本上野動物園最後一個月睇熊貓排長龍　遊客被限制只准見1分鐘

隨着中日關係惡化，日本東京的上野動物園，屬留在日本的最後2隻大熊貓，日前公布了將在下月歸還中國之後。今日（16日）有大批日本遊客排隊入場觀看，而由於入場人數過多，動物園限制遊客只能觀看1分鐘，而之後將會要網上預約才能入場觀看熊貓。

在上野動物園出生的「曉曉」及「蕾蕾」，按計劃在明年2月就要歸還中國。動物園在日前公布，最後的觀看時間將是明年的1月25日，並且要將熊貓放回室內進行檢疫。動物園將在本月23日開始，需要預先在網上預約入場。由於今日是公布歸還後的首個開放觀看熊貓的日子，在最低氣溫只有3.3度的東京，仍有大量遊客等候入場，令到園方需要安排遊客每人僅限看1分鐘。