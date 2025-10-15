日本下周舉行首相選舉　高市早苗邀主要對手合作

日本內閣官房長官林芳正在今日（15日）確定，將會在下星期二（21日）舉行的臨時國會上進行首相提名及選舉。而執政自民黨總裁的高市早苗今日與主要對手，國民民主黨的代表玉木雄一郎會面，表示她與國民黨的政策相近，呼籲對方合作支持。而玉木在同日出席與立憲民主黨及日本維新會的會談，商討在野黨合作，但玉木表明需要在大家的基礎政策有共識才合作。
林芳正在今日向參眾兩院作出通知，表示在下星期二將召開臨時的國會會議，石破茂內閣亦將在同日總辭，並進行首相提名選舉。現時執政自民黨雖然仍是國會內的第一大黨，不過要取得233票的首相當選門檻，仍需要與其他黨派合作。而自民黨早前與合作26年的公明黨分道揚鑣後，在野黨開始尋求推倒自民黨的執政地位。特別是第二大黨的立憲民主黨，黨代表的前首相野田佳彥提出，他們願意在首輪提名填上國民民主黨代表玉木雄一郎的名字，只為在野黨合作推翻自民黨。野田在今午與玉木，以及維新會的代表吉村洋文進行3黨代表會面。
立憲民主黨尋求在野黨合作推動政黨輪替
野田在會上再次表明，希望在野黨可以在首相提名協商一個共同的提名者。不過玉木指出，他們更重視於與合作黨派在安全保障、能源政策及基本政策等的一致共識，故對有關提名作出審慎態度。媒體估計雙方在取得意見上的共識會非常困難，兩黨能否合作仍要看雙方可以有多少退讓。而在3黨會議前後，高市與3個在野黨領袖分別進行會談。高市在與玉木的會談中，高市提出國民黨在首輪支持她，她表示自民黨與國民有很多一致的地方，並表達希望共同承擔責任。而高市傍晚會再與維新會的吉村洋文會談。
現時自民黨與立民黨，無論與國民黨、維新會或是公明黨合作都仍未足夠達到233票的門檻，當中兩大黨最少需要3黨或以上的合作。根據日本首相選舉，首輪各議員呈交提名的首相人名，在首輪未達一半以上的233票門檻，最高票數的首2人會進行決選，選出新任首相人選。