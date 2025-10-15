日本下周舉行首相選舉　高市早苗邀主要對手合作

日本內閣官房長官林芳正在今日（15日）確定，將會在下星期二（21日）舉行的臨時國會上進行首相提名及選舉。而執政自民黨總裁的高市早苗今日與主要對手，國民民主黨的代表玉木雄一郎會面，表示她與國民黨的政策相近，呼籲對方合作支持。而玉木在同日出席與立憲民主黨及日本維新會的會談，商討在野黨合作，但玉木表明需要在大家的基礎政策有共識才合作。

林芳正在今日向參眾兩院作出通知，表示在下星期二將召開臨時的國會會議，石破茂內閣亦將在同日總辭，並進行首相提名選舉。現時執政自民黨雖然仍是國會內的第一大黨，不過要取得233票的首相當選門檻，仍需要與其他黨派合作。而自民黨早前與合作26年的公明黨分道揚鑣後，在野黨開始尋求推倒自民黨的執政地位。特別是第二大黨的立憲民主黨，黨代表的前首相野田佳彥提出，他們願意在首輪提名填上國民民主黨代表玉木雄一郎的名字，只為在野黨合作推翻自民黨。野田在今午與玉木，以及維新會的代表吉村洋文進行3黨代表會面。