日本世博工作人員遭揭發偷雞吸煙　被指有機會引發爆炸

根據日本大阪世博會聲稱，會場內是完全禁煙，僅在部份地點設立吸煙所讓吸煙者使用。然而富士電視台的記者，在會場內拍攝到不少工作人員偷偷在會場內吸煙的問題。報道更指出，由於世博會場所在的夢洲本身就出現沼氣的問題，偷偷吸煙的事情可能會引發會場的沼氣爆炸。

日本大阪世界博覽會開幕接近一個月，日本媒體繼續跟進報道。有電視台就拍到，包括日本國內以及國外的世博會場職員，在原本禁煙的會場內吸煙。雖然大會表示會加強警告有關人士，但是媒體指這還暗藏着大爆炸的風險。

全個會場僅一間吸煙室

日本富士電視台的報道，指因為今屆世博會強調是展現未來社會的生活，在會場內是原則上禁止吸煙，僅在入口地區設有吸煙室，會場內的地方都沒有吸煙區域。不過記者在工作人員的地方，雖然都貼有禁止吸煙的標語及警告，但仍有不少日本國內，以及其他海外的工作人員違規吸煙。報道指出，在這些地方的水溝位置，發現到不少的煙頭存在。

報道就訪問了這些海外展館員工有關違規吸煙的原因，其中一名職員指，整個會場就沒有一間在東閘的吸煙室，而且需要步行15分鐘。被問到知否會有爆炸的風險時，有關人員指明白明火的危險性，但認為電子煙不是問題。報道表示，世博會的營運協會已在考慮於會場的西閘增設多2間吸煙室，有關協會的負責人表示，聽說了有工作人員在會場內偷偷吸煙，他表示如見到的話會對他們作出警告。