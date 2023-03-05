日本世界遺產白川鄉合掌村人口流失 擬修改50年規定准外來人遷入

列入世界遺產名錄的日本岐阜縣白川村，半世紀以來為保護合掌屋的傳統景觀，一直堅守「不租借」等三大原則，但如今面臨村內人口減少等問題，有意修改規定，容許外來人遷入。

根據白川村公所官網，「白川鄉」是傳統地區名稱，目前行政單位使用的名稱為「白川村」。

《讀賣新聞》報道，合掌屋聚集的白川村荻町，有意修改已維持半個世紀的禁止出租房屋規定，改為接受村外人遷入。合掌村禁止出租房屋，原意是保護傳統景觀，但面臨人口流失，愈來愈村民對未來感到不安，便改變原先堅持的想法。

合掌屋早於1800年代興建

白川村公所官網資訊顯示，合掌屋約在1800年到1900年代初期，建於白川鄉到富山縣五箇山地區一帶。1940年代庄川流域為了開發電力資源。開始興建水庫造成村落遭淹沒等問題，合掌屋愈來愈少。

再加上小村落居民集體遷離、火災燒毀，以及多幢轉賣或消失，1924年大約還有300幢合掌屋，1961年已銳減至190幢，至1971年更只剩下約130幢。