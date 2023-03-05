日本世界遺產白川鄉合掌村人口流失 擬修改50年規定准外來人遷入

列入世界遺產名錄的日本岐阜縣白川村，半世紀以來為保護合掌屋的傳統景觀，一直堅守「不租借」等三大原則，但如今面臨村內人口減少等問題，有意修改規定，容許外來人遷入。
根據白川村公所官網，「白川鄉」是傳統地區名稱，目前行政單位使用的名稱為「白川村」。
《讀賣新聞》報道，合掌屋聚集的白川村荻町，有意修改已維持半個世紀的禁止出租房屋規定，改為接受村外人遷入。合掌村禁止出租房屋，原意是保護傳統景觀，但面臨人口流失，愈來愈村民對未來感到不安，便改變原先堅持的想法。
合掌屋早於1800年代興建
白川村公所官網資訊顯示，合掌屋約在1800年到1900年代初期，建於白川鄉到富山縣五箇山地區一帶。1940年代庄川流域為了開發電力資源。開始興建水庫造成村落遭淹沒等問題，合掌屋愈來愈少。
再加上小村落居民集體遷離、火災燒毀，以及多幢轉賣或消失，1924年大約還有300幢合掌屋，1961年已銳減至190幢，至1971年更只剩下約130幢。
村民訂3大原則守護家園
1995年被列入世界文化遺產名錄，白川村荻町現有59幢合掌屋，部分屋齡高達300年。不少荻町居民對房屋數量銳減存在危機感，居民於1971年成立「荻町村落自然環境守護會」，提出「不轉賣、不租借、不破壞」三大原則，之後就靠著同鄉關係及血緣等，繼續保護該處的一家一戶。
但日本人口老化持續，目前定居荻町地區的約500人中，逾3成是65歲以上，而白川村總人口約1,500人，跟1960年高峰時相比，銳減約8成。
以回歸村民優先
對合掌屋而言，火災是最嚴重威脅，但因人口減少，防火巡邏工作愈來愈難維持。46歲的守護會會長野谷信二指出，「為了把合掌屋留給下一代，現在不採取對策就會來不及」。因此，守護會首度決定放寬「不租借」限制，同意將房屋出租給村外人。
選擇移居者時，守護會考慮以回歸的當地人為優先，住在合掌屋聚落附近的白川村村民次之，最後是村外人。守護會正就制訂新規定，徵詢村民意見。野谷說，希望制訂一套同時能滿足村民及租住者的規定。