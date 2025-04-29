日本中國人旅館老闆為富士山景觀　違規斬23棵樹一度潛逃香港被捕

日本山梨縣警方，上星期將一名中國籍的旅館老闆拘捕。該名男子涉嫌違規，派人將鄰近達23棵樹木斬去，以確保其在河口湖的旅館能看到富士山景觀。警方指男子一度潛逃香港，直至上周末（26日）回日本時被捕，並在周一（28日）被落案檢控。
被捕的男子是52歲的郭亞川，另有日本名秋山雅治。他在周一以刑事毀壞被移送司法機關。據日本媒體的報道，郭亞川在5年前購入了河口湖邊的一塊土地，並建造旅館，在旅館「雲上富士旅館」的網站聲稱可以看到富士山，以及被河口湖的豐富自然環境包圍。不過事實上土地的景觀會被前面的一排樹木阻擋。這些樹木本身不在旅館的範圍，而是屬於接鄰的護理所之內。郭亞川被指與另外3人，在2021年12月30日至2022年1月20日期間，對旅館鄰近，不屬於他們的土地上砍伐23棵樹木的樹枝，並對樹木注入除草劑令樹幹枯萎。
▼旅館斬樹前後景觀▼
向樹根注射除草劑致枯萎
接鄰護理所的職員表示，他們在樹木的樹幹中，發現每棵都被打穿了3個孔。日本媒體將其中一棵之前倒下的樹木的根部，拿出部份來進行化驗，證實這些樹的洞中出現高濃度的除草劇劑「草甘膦」。報道指，他們曾訪問郭男，但他否認砍伐了樹木。不過鄰近的護理所，卻有影像拍到一些男子進入他們的土地內砍伐樹木，並且把斬下的樹枝帶到旅館那邊，之後見到有人疑給予報酬斬樹的人。
有旅館的員工表示，他們見到社長郭氏與斬樹的人交談。一位旅館前員工表示，他們相信斬樹的人是由社長帶來，並且對警察突然上門調查感到詫異。山梨縣警方去年9至10月已拘捕了3名斬樹的人，當中其中1人透露在2021年12月有旅館的相關人士提出有關斬樹的要求，男子其後承認控罪，被罰款30萬日圓。而郭亞川一度潛逃往香港，不過日本警察一直追查其下落，並在上周末將其拘捕。郭男據報已承認罪行。