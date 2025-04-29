日本中國人旅館老闆為富士山景觀　違規斬23棵樹一度潛逃香港被捕

日本山梨縣警方，上星期將一名中國籍的旅館老闆拘捕。該名男子涉嫌違規，派人將鄰近達23棵樹木斬去，以確保其在河口湖的旅館能看到富士山景觀。警方指男子一度潛逃香港，直至上周末（26日）回日本時被捕，並在周一（28日）被落案檢控。

被捕的男子是52歲的郭亞川，另有日本名秋山雅治。他在周一以刑事毀壞被移送司法機關。據日本媒體的報道，郭亞川在5年前購入了河口湖邊的一塊土地，並建造旅館，在旅館「雲上富士旅館」的網站聲稱可以看到富士山，以及被河口湖的豐富自然環境包圍。不過事實上土地的景觀會被前面的一排樹木阻擋。這些樹木本身不在旅館的範圍，而是屬於接鄰的護理所之內。郭亞川被指與另外3人，在2021年12月30日至2022年1月20日期間，對旅館鄰近，不屬於他們的土地上砍伐23棵樹木的樹枝，並對樹木注入除草劑令樹幹枯萎。