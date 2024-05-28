日本九州南部四國東海降暴雨 名古屋月台變水舞間(有片)

日本西部地區九州南部、四國和東海受雨帶影響，周二未來數小時至深夜將降暴雨，有山泥傾瀉和洪水氾濫的危險，高知、德島、愛知、岐阜、靜岡等地將受影響。九州南部宮崎縣小林市12小時雨量達176.5毫米，鹿兒島縣南大隅町24小時雨量則破217.5毫米，皆刷新統計以來5月最高紀錄。網上片段可見，名古屋車站的月台漏水變水舞間，鹿兒島和岐阜縣新穂高河水暴漲。大雨已導致最少51個航班取消，多條鐵道停駛。

日本暴雨｜羽田飛往新千歳、福岡、那霸等航班取消

根據日本氣象廳公布的雨雲動向，本州地區幾乎全被雨帶籠罩。日本兵庫、京都等多地已發出大雨警報，和歌山縣與石川縣等部分區域也發出山泥傾瀉避難指示。受狂風暴雨影響，日本航空從羽田機場飛往新千歳、伊丹、福岡、那霸等30航班取消，影響2,708人。全日空也取消羽田飛往伊丹、千歳、福岡等19航班，以及伊丹往返高知2航班，2,600人受影響。