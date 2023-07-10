日本九州連日暴雨　福岡山泥傾瀉多人失蹤

日本九州地區持續受到暴雨的影響，多處發生山泥傾瀉。其中在福岡的久留米市，有7戶的住宅受山泥湧入影響，目前救出14人，多人仍然失蹤。

九州北部的大雨仍然持續，當局對福岡及大分兩縣發布特別警報。指當地目前受前所未有的暴雨影響，可能會發生災難，並發布等同5級的警報。當地指，自今日（10日）凌晨開始，九州北部在6小時內已錄得超過200亳米雨量，當中福岡的築後地區在早上6時40分發布特別警報，而在40分鐘後再擴大至築豐地區。到8時再擴至大分縣西部，9時許再加入大分的北部。