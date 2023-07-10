日本九州連日暴雨　福岡山泥傾瀉多人失蹤

日本九州地區持續受到暴雨的影響，多處發生山泥傾瀉。其中在福岡的久留米市，有7戶的住宅受山泥湧入影響，目前救出14人，多人仍然失蹤。
九州北部的大雨仍然持續，當局對福岡及大分兩縣發布特別警報。指當地目前受前所未有的暴雨影響，可能會發生災難，並發布等同5級的警報。當地指，自今日（10日）凌晨開始，九州北部在6小時內已錄得超過200亳米雨量，當中福岡的築後地區在早上6時40分發布特別警報，而在40分鐘後再擴大至築豐地區。到8時再擴至大分縣西部，9時許再加入大分的北部。
暴雨將移向本州
福岡縣的久留米市，田主丸町發生山泥傾瀉，當中7戶住宅受山泥影響。當局指，估計7戶涉及20人，目前有14人獲救。餘下的6人未能取得聯絡。在福岡另一處的添田町莊，一對70多歲的夫婦被山泥活埋，其中妻子被救出後已證實死亡。在佐賀縣的唐津市濱玉町亦發生山泥傾瀉，2間住宅被山泥入侵，當中3名居民受影響，據報一名獲救的女子沒有生命跡象。
當地亦警告，九州在今日下午稍後時間仍會有間歇性的大雨，而大雨之後可能會轉到本州西部的中國以及北陸地區，預料有關地區也有可能發生警戒級別的暴雨。
久留米市 竹野の土砂崩れらしい。— あわれスター (@fancy_sloter) July 10, 2023
こわっ pic.twitter.com/rxvTJEXlrp