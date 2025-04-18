日本五旬漢育兩子學霸變躺平　父憂退休後陷困境

做父母的總是希望兒女成材，最近日本媒體分享一則故事，一名54歲男子養育兩個兒子，儘管兩人在學業上都曾有好表現，但隨年紀漸長，卻始終沒有社會化，不禁令他擔憂倆兒的前途，也擔憂夫妻倆老了之後，孩子沒有支柱會變成怎樣？

除了家人之外沒有女性友人

日媒《THE GOLD》報道，一名54歲男子加納與妻子生下兩個兒子，長子現年26歲，雖然是個學霸，但是在連續兩次的律師考試中失利後，他便將自己關在房內苦讀，經常會有足不出戶的情況，雖然長子周末會去醫院打工，一個月下來可以賺進8萬日圓（約4,362港元），但這樣根本無法存錢，他說：「作為家長，我希望他放棄，去找份工作。」

加納擔心長子的未來，除了沒有工作實務經驗外，日常生活也是些許不修邊幅，每兩個月才會去剪一次頭髮，除了家人之外也沒有女性友人。