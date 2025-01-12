日本京都宇治抹茶掀爆買潮 茶農：有人想每月訂購100公斤 京都商店被迫限購

訪日遊客激增，加上海外掀起「抹茶熱潮」，有800年歷史的宇治抹茶去年秋季開始出現供不應求，據報有遊客購入大量抹茶，導致部分商店被迫停售，或實施限購。 京都府宇治市是「宇治茶」的主要產地，也有世界遺產平等院、宇治上神社等知名景點。遊客到訪宇治，隨處可見抹茶商品，但近期購買情況熾熱。《產經新聞》報道，最近有遊客爆買抹茶，加上海外開始追捧抹茶的健康功效，有抹茶被高價轉售。其中，京都府最大茶葉產地和束町的茶農「細井農園」，從去年秋季就不斷在社交平台收到私訊，有人稱「想要訂購每個月100公斤抹茶」。

茶農：客人要數十至數百公斤不等 已無法處理 農園老闆細井堅太表示，直接聯絡茶農已經罕見，且發文者大多在海外，要求的數量從數十到數百公斤不等，類似訊息不斷湧入。他說，「剛開始還會轉介其他茶農，現在已無法處理」。他也擔心因需求激增，會出現劣質、有瑕疵產品，甚至有假貨流入市場，因而損害「宇治茶」的商譽。 相傳宇治抹茶從鎌倉時代開始生產，由於香氣濃郁、甘澀的絕妙平衡受到歡迎。近年因美國等國家愈來愈喜愛日本食品，加上健康意識提高，使用抹茶製作的拿鐵和甜品廣受歡迎。

日本綠茶去年出口額創新高 日本財務省貿易統計數字顯示，2024年出口抹茶在內的綠茶共7,579噸，出口額292億日圓(約14.4億港元)，創下歷史新高。綠茶在過去10年的出口增長約2.5倍，其中超過7成出口額來自抹茶等「粉末狀茶葉」。

茶農須確保茶道人士供貨 京都府製茶業者組成的「京都府茶協同組合」指出，宇治抹茶從去年10月開始明顯出現供貨緊張，尤其是高品質的稀有抹茶需求量急增，導致供不應求。因須確保數量，賣給茶道相關人士等老客戶，部分零售店從去年秋天開始暫停銷售。在京都百貨公司設櫃的店家也開始限購。

網購炒高3倍 宇治茶老字號「通圓」表示，去年11月起有顧客大手購買抹茶，以訪日客為主，導致部分數量本就稀少的商品缺貨。 京都府茶協同組合負責人表示，「高級茶品本來就數量少，而且製作過程繁瑣，生產量有限」，未來或要持續限購。他也呼籲，「抹茶如果長期保存會品質下降，希望大家只購買需要的數量」。 在東南亞國家的購物網站上，有宇治抹茶被高價轉售。例如泰國有網站去年底把40克、原價1,500日圓(約74港元)的商品，以接近3倍價出售。越南和新加坡的網站也有商品售價是原價逾2倍。部分日本商家已採取對策，例如不接受大量發貨到同一地址的訂單等。