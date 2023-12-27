日本京都嵐山咖啡店質素惹批評　網民發現背後疑在港註冊公司

日本京都的一間咖啡店「嵐翠咖啡」，近期成為日本網民的熱話。網民原本只批評咖啡店的食物及飲品質素，以及店家其實不諳日語，然而網民之後查出有關咖啡店的營運企業後，發現其實是由一間香港註冊的企業經營。 咖啡店位於京都遊客區的嵐山，在Google的評價兩極，當中以日語留言的多是批評，相後留極高章價者多數為繁體或簡體中文的用戶。有關的事件起源於有網民表示去了「嵐翠咖啡」用餐，然而送上的意粉卻是冷的，因此沒怎麼吃過就離開了。

之後網民就在網上搜尋有關店舖的評價，當中在Google的評分中有網民就表示，她是因為店外的裝潢吸引而入內，然後就知道甚麼是「掛羊頭賣狗肉」，指在店內看到一部微波爐，然後還聽到店家用微波爐翻熱一個如在便利店買的窩夫，再加上杯的飲品已索價1,300日圓，而她男友就叫了一件蛋糕和一個空心漢堡，也索價1,900日圓。網民指店自稱是「京都最美的咖啡店」，叫網民就親自來看一上，不過她就給予一星的評價。 店員竟然不諳日語 另一位網民就表示，店內的店員不會接待客人，而且不會日語，讓他需要用不太靈光的英語溝通。又指店內的蛋糕由一個塑膠容器盛載，肯定不是店家自製，而茶品也不好喝，質疑這店絕不是想招待日本人。也有留言指，店的蛋糕還是冷的，甚至在蛋糕的包裝有別家的牌子名，以及只不過下午就已經沒有多少食物，質疑店自詡的「京都最美的咖啡店」只是徒具虛名。