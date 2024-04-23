日本京都清水寺旁產寧坂 百年櫻花樹倒冧壓傷途人

日本京都名勝清水寺周邊旅遊景點之一的「產寧坂」(又稱三年坂)，一棵具百年歷史的櫻花樹周二(23日)突然倒冧，壓傷一名男途人。 日本放送協會(NHK)等報道，消防部門上午11時45分左右，接獲行經產寧坂的路人通報「有櫻花樹倒冧，並壓到一名男子」。消防員到場後救出被冧樹壓住的60多歲男子，他清醒，但因無法走路須送院治理。 傷者為中學教師 關西電視台報道，傷者是62歲的三重縣高中男教師，率隊帶學生到京都遊玩，遭倒樹重壓，造成鎖骨及腳骨骨折等傷勢，估計需時數個月才能完全康復，學生們則未有受傷。

倒冧的櫻花樹是當地知名的枝垂櫻，高度約9.1米，種植在產寧坂旁的私人土地，每年春天都吸引許多遊客來賞櫻。附近店舖人員說，該枝垂櫻在這裡已有逾百年歷史，很多人都會來這裡拍照。

現場又窄又多斜坡 一名在現場附近餐廳工作的20多歲男子說，事發時他在店內聽到一聲慘叫，以及嘈雜人聲，走出店外便看到冧樹。他說，現場街道狹窄又多斜坡，有事發生便不易逃跑，「實在很嚇人」。一名來自東京的遊客表示，現場有人群聚集，還以為有團隊在拍攝。

專家解構櫻花 樹倒塌原因 樹木專家、日本樹木醫會理事小林明指出，這棵樹幹直徑約50厘米到60厘米，種植的地方太過狹窄，以致支撐樹幹的樹根無法完全成長，也無法維持其原有強度。像這種大小的櫻花樹，種植腹地至少需要5平方米。 此外，花期結束後開始長新葉，假設有1萬片樹葉，可能會增加100公斤到200公斤的重量，一旦長年以來一直支撐樹幹的樹根失去原有支撐力，就可能會倒塌。 京都市政府研判這次冧樹可能跟腐朽有關，正調查詳細原因。