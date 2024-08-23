日本京都韓國人學校首次甲子園勝利　尹錫悅都發祝賀

作為日本高校盛事的全國高校棒球大賽，今日（23日）在兵庫縣的甲子園上演決賽。由前身為韓國人民族學校的京都國際，對來自東京的關東第一高校。最終京都國際在延長賽以2:1的分數擊敗關東第一，首次贏得被稱為甲子園的冠軍，賽後更在場內播放該校的韓語校歌。南韓總統尹錫悅就向這支在日韓國人高校球隊發出祝賀。 這場比賽因為是韓國人學校的關係，在南韓也獲得關注。兩隊在頭9局比賽都未能分勝負，需要進行第10局的延長賽。京都國際在第10局上半取得2分之下，下半成功將關東第一壓制只得1分，最終以2:1的分數取勝。

韓語校歌內容惹爭議 在比賽獲勝後，在甲子園播放了該校韓語的校歌，當中歌詞提及的「東海」是指日本海，這在日本引起了爭議。然而日本的電視台部份也顯示了校歌的日語譯本，並以有關翻譯由學校提供作為免責聲明。對此雖然日本人不滿，但是有日本人反而質疑，南韓又會不會容許日本在南韓播放日本國歌的「君之代」。而雖然說京都國際是韓國人民族學校，不過代表京都國際的球員不少都是純正的日本人，當中主將的3年級代表藤本陽毅就表示：「世界上有很多不同的想法。有時候我也會想，這是真的可以嗎。對於受到的批評，我也沒辦法。」而他們也表示，他們入讀這校只是為打棒球。

棒球隊有不少純正日本人 京都國際的前身是由在日本的韓國人於1947年建立的民族學校，其後與京都韓國學園重新編成並獲得南韓政府認可。學校在1990年末期收生人數僅餘約70人，為避免被「殺校」而設立棒球隊，之後增加了很多日本人學生報讀，並成為韓日合辦的學校及以棒球為學校賣點吸引學生。而不少日本學生也因為受棒球隊、K-Pop及韓國文化吸引入讀。 在京都國際奪標之後，南韓總統尹錫悅及發文祝賀。尹指京都國際的韓語校歌在球場清澈響起產生很大的共鳴，並真誠祝賀他們贏得冠軍。尹又指，京都國際能從如此艱難的環境下完成這壯舉，給予在日本的韓國人勇氣和自豪。他又表示，希望可以透露棒球拉近兩國的距離。