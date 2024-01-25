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國際
2024-01-25 14:49:59

日本京阿尼縱火案裁決　兇手青葉真司被判死刑

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日本京都動畫工作室，在2019年遭縱火。(路透社)

日本京都動畫工作室，在2019年遭縱火。(路透社)

在2019年7月，於京都造成36人死亡的京都動畫（京阿尼）工作室縱火案，今日（25日）在京都地方法院作出裁決，裁判官判兇手的青葉真司死刑，死者家屬獲悉裁決後大哭，而青葉在聞判後點頭及大聲回應。其後被庭警以輪椅推出法庭。

這宗在日本以至海外都受到關注的縱火案，在去年9月才開始進行審訊。在經過4個月的審訊，期間多位死者的家屬及傷者出庭交代事件，而家屬皆希望法庭能判青葉真司死刑。而案件的關鍵，在於青葉承擔刑事責任的能力，因為辯方提出是青葉犯案時精神錯亂，不應承擔全部的責任。在今日的裁決，裁判官認為青葉具有承擔刑責能力，而他案發前行為顯然並非精神錯亂，而是有計劃行事，故判處其死刑。

被告的青葉真司當時被拍到在工作室附近出現。(資料圖片)

被告的青葉真司當時被拍到在工作室附近出現。(資料圖片)

法官認為兇手非精神失常

案件在今早10時半，於京都地方法院裁決。裁判官指，在大火以及熱氣之中死亡的受害者，受着難以筆墨言喻苦痛。雖然受害者的工作年期有長有短，但是他們都是對在京阿尼的工作充滿着期盼。裁判官又指，青葉特別揀選在極多人工作的京阿尼第一工作室實行計劃，是極其殘忍和險惡，而且為免自己的行兇被發現而避開別人的視線和準備好事前的工具，顯然是有計劃行事。審判又指，雖然青葉事前十多分鐘的猶豫，但他對殺害大量的人有強烈殺意，雖然他受到妄想症影響，不過不認為他是失去理性。裁判官批評，青葉縱使在開審時作出道歉，但仍質疑是否真誠，故此死刑是無可避免。

京都動畫社長八田英明在裁決後表示：「即使作出了裁決，但我的遺憾沒有減少。在想到死去的職員及被害的員工，還有他們身邊的人，我仍感到心痛。這些男男女女的員工都在為作品注入靈魂，今後我們仍會製作作品，而所有的員工都會與他們的志願聯繫一起而努力。事件後，有很多年青人加入我們。我們會繼續重視我們的員工，讓他們可以發揮自己的才能，在盡可能情況下，創作出更多的作品。」

日本警察在京都法院外戒備。(美聯社)

日本警察在京都法院外戒備。(美聯社)

逾400人輪候旁聽

案件自去年9月起，進行了22次的聆訊，直至第21次聆訊青葉真司才作出道歉。案件在審訊其間一直受到關注，今早就有多達400人以上等候23個旁聽席。有來自名古屋的女生表示：「我很喜歡以前京阿尼的作品，而當我知道我喜歡的畫師死亡後，我想親眼了解發生甚麼事。」

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