日本京阿尼縱火案裁決　兇手青葉真司被判死刑

這宗在日本以至海外都受到關注的縱火案，在去年9月才開始進行審訊。在經過4個月的審訊，期間多位死者的家屬及傷者出庭交代事件，而家屬皆希望法庭能判青葉真司死刑。而案件的關鍵，在於青葉承擔刑事責任的能力，因為辯方提出是青葉犯案時精神錯亂，不應承擔全部的責任。在今日的裁決，裁判官認為青葉具有承擔刑責能力，而他案發前行為顯然並非精神錯亂，而是有計劃行事，故判處其死刑。

法官認為兇手非精神失常

案件在今早10時半，於京都地方法院裁決。裁判官指，在大火以及熱氣之中死亡的受害者，受着難以筆墨言喻苦痛。雖然受害者的工作年期有長有短，但是他們都是對在京阿尼的工作充滿着期盼。裁判官又指，青葉特別揀選在極多人工作的京阿尼第一工作室實行計劃，是極其殘忍和險惡，而且為免自己的行兇被發現而避開別人的視線和準備好事前的工具，顯然是有計劃行事。審判又指，雖然青葉事前十多分鐘的猶豫，但他對殺害大量的人有強烈殺意，雖然他受到妄想症影響，不過不認為他是失去理性。裁判官批評，青葉縱使在開審時作出道歉，但仍質疑是否真誠，故此死刑是無可避免。

京都動畫社長八田英明在裁決後表示：「即使作出了裁決，但我的遺憾沒有減少。在想到死去的職員及被害的員工，還有他們身邊的人，我仍感到心痛。這些男男女女的員工都在為作品注入靈魂，今後我們仍會製作作品，而所有的員工都會與他們的志願聯繫一起而努力。事件後，有很多年青人加入我們。我們會繼續重視我們的員工，讓他們可以發揮自己的才能，在盡可能情況下，創作出更多的作品。」